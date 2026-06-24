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본문 요약

울산시는 기후에너지환경부 '2026년 에너지기술개발사업' 신규 연구개발 과제 공모에 선정돼 '20㎾급 잠수함용 연료전지 체계 개발사업'을 추진한다고 24일 밝혔다.

이번에 개발이 추진되는 시스템은 순수 산소 대신, 산소·질소를 혼합가스를 공급하기 때문에 폭발· 화재 발생 가능성을 낮출 수 있다.

재사용이 가능한 질소를 사용하기 때문에 잠수함 운용 비용을 줄일 수 있다는 것이 장점이다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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순수 산소 대신 질소혼합물 활용···울산시, 잠수함 연료전지 체계 개발 착수

입력 2026.06.24 12:57

수정 2026.06.24 13:21

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  • 김준용 기자

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울산시청 전경. 울산시 제공

울산시청 전경. 울산시 제공

울산시는 기후에너지환경부 ‘2026년 에너지기술개발사업’ 신규 연구개발 과제 공모에 선정돼 ‘20㎾급 잠수함용 연료전지 체계 개발사업’을 추진한다고 24일 밝혔다.

이 사업은 2029년까지 추진되는 국책사업이다. 총사업비는 113억 3000만원 규모다. 정부가 74억원, 울산시가 3억원을 지원하고 민간이 36억3000만원을 부담한다.

시는 지난 10일 HD한국조선해양과 울산테크노파크 등 6곳과 업무협약을 체결하고 본격적인 연구개발에 착수했다.

울산시에 따르면 잠수함은 추진력을 얻기 위해 산소를 저장·공급하는 공기불요추진체계(AIP) 시스템의 활용이 필수적이다. 잠항 중에는 따로 외부에서 산소를 공급받을 수 없기 때문이다. 하지만 기존 시스템은 순수 산소를 사용하는 탓에 폭발· 화재 위험이 크다는 게 단점으로 꼽힌다.

이번에 개발이 추진되는 시스템은 순수 산소 대신, 산소·질소를 혼합가스를 공급하기 때문에 폭발· 화재 발생 가능성을 낮출 수 있다. 재사용이 가능한 질소를 사용하기 때문에 잠수함 운용 비용을 줄일 수 있다는 것이 장점이다.

기술 개발이 완료되면 외국 부품 대체에 따른 유지·보수 비용 절감 효과와 함께 경사와 진동 등에도 안전하게 작동하는 연료전지 시스템을 구현할 수 있다는 게 시의 설명이다.

울산시 관계자는 “잠수함을 넘어 다양한 분야로 확대 적용이 가능한 기술”이라며 “관련 산업의 세계 시장 점유율 확보에도 도움이 될 것으로 본다”고 말했다.

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