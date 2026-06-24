대한민국 vs 남아공…‘결전의 날’ D-1 [2026 FIFA 북중미 월드컵]

2026 FIFA 북중미 월드컵 조별리그 대한민국과 남아프리카공화국의 경기가 하루 앞으로 다가왔다.

24일(한국 시각) 한국과 남아공 대표팀은 오전과 오후로 나뉘어, 멕시코 몬테레이 우니베르시타리오 경기장에서 훈련을 진행했다.

다음은 훈련 주요 장면이다.