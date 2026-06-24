학부모 98% “미성년자 스마트폰 사용 제한 필요”

학부모 10명 중 9명 이상이 미성년자의 스마트폰 사용에 일정한 제한이 필요하다고 인식하는 것으로 나타났다.

24일 국회 교육위원장인 김영호 더불어민주당 의원이 서울·인천·경남 지역 초·중·고교 학부모 5만2000여명을 대상으로 실시한 설문조사 결과를 보면 응답자의 98.1%는 ‘미성년자의 스마트폰 사용에 일정한 제한이 필요하다’고 답했다.

학부모들은 스마트폰 사용의 부작용을 심각하게 우려하는 것으로 나타났다. 응답자의 97.5%는 스마트폰이 유해 콘텐츠나 부적절한 정보에 노출될 위험을 높일 수 있다고 답했다. 이어 ‘학습 집중을 방해할 가능성이 크다’(96.0%), ‘사용 시간을 스스로 조절하기 어렵다’(93.9%), ‘가족 간 갈등의 원인이 되기도 한다’(90.4%)는 응답도 90%를 넘었다.

다만 우려와 현실 사이에는 괴리가 있었다. 한국청소년정책연구원 등에 따르면 국내 청소년의 스마트폰 보유율은 사실상 100%에 가깝다. 2023년 한국언론진흥재단 조사에서는 어린이의 29.9%가 생후 24개월 이전에 처음 스마트폰을 사용한 것으로 나타났고, 5세 이전 사용 경험 비율도 71.5%에 달했다. 개인 스마트폰을 갖게 된 시기도 초등학교 입학 이전이 15.9%, 초등학교 1~2학년이 44.3%로 집계됐다.

학부모들은 스마트폰의 기능을 일부 제한한 대안 기기 사용에 긍정적인 반응을 보였다. ‘자녀를 보호하면서도 필요한 기능을 지원한다면 제한형 대안 기기를 우선 고려할 의향이 있느냐’는 질문에 92.2%가 그렇다고 답했다.

대안 기기를 선호하는 이유로는 ‘유해 콘텐츠 노출 방지’(78.6%)가 가장 많았다. ‘연락 및 안전 기능 확보’(63.2%), ‘스마트폰 과의존 예방’(54.5%), ‘사이버 범죄 노출 방지’(29.4%) 등이 뒤를 이었다.

김 의원은 “이번 설문 결과는 학부모들이 스마트폰의 위험을 충분히 알고 있지만, 아이의 안전과 학교생활 때문에 스마트폰을 줄 수밖에 없는 현실을 보여준다”면서 스마트폰을 대체할 ‘에듀 안심폰’을 보급해야 한다고 강조했다.

김 의원이 제안하는 에듀 안심폰은 통화와 안전 등 청소년에게 필요한 기능은 남기되, SNS·게임·익명 채팅 같은 중독성과 위험성이 높은 기능은 제한하는 학생용 스마트 기기다.

김 의원은 향후 17개 시·도교육청과 교사·학생·학부모가 참여하는 공청회를 열어 에듀 안심폰의 기능과 운영 기준, 학교 적용 가능성 등을 논의할 계획이라고 밝혔다.