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175년 전 프랑스와 첫 만남···나주읍성에 역사문화 거점 문 열어

입력 2026.06.24 13:43

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‘1851한불첫만남기념관’과 ‘방문자센터’. 나주시 제공

‘1851한불첫만남기념관’과 ‘방문자센터’. 나주시 제공

전남 나주시가 175년 전 프랑스와의 첫 만남으로 알려진 ‘나르발호(Narval) 사건’을 역사문화 관광자원으로 활용한다.

나주시는 “나주읍성 일원에 ‘나주 첫만남센터’를 개관하고 본격 운영에 들어갔다”고 24일 밝혔다. 첫만남센터는 1851년 프랑스 포경선 나르발호 사건을 중심으로 한·불 교류의 시작을 재조명하는 복합문화공간이다.

센터는 옛 금남금융조합 건물을 고쳐 조성됐다. 내부는 ‘1851한불첫만남기념관’과 방문자센터로 구성됐다. 기념관은 나르발호 사건과 당시 나주의 역사적 배경, 한·불 첫 만남의 과정을 전시·체험 콘텐츠로 소개한다. 방문자센터는 관광 안내와 기념품 판매 공간 등으로 운영된다.

나르발호 사건은 1851년 4월 프랑스 포경선 나르발호가 당시 나주목 관할 해역이던 현재 신안군 비금도 인근에서 좌초하면서 시작됐다. 이후 선원 구조를 위해 프랑스 영사 샤를 드 몽티니가 조선을 찾았고, 당시 나주 목사직을 겸임하던 남평현감 이정현이 프랑스 외교 사절단을 예우햇다.

이 만남은 한국과 프랑스 최초의 외교적 접촉 사례 중 하나로 평가된다. 몽티니는 조선 정부의 인도주의적 대응에 감사를 표했고, 이 만남의 기념으로 받은 조선 옹기 술병은 현재 프랑스 세브르 국립도자기박물관에 소장돼 있다.

이 사업은 행정안전부 ‘생활권 단위 로컬브랜딩 활성화 사업’ 공모를 통해로 추진됐다. 나주시는 ‘나주읍성 돛대, 세계로 잇다’를 주제로 금남동과 성북동 일대의 역사·문화 자원, 한옥 숙박 체험, 먹거리 상권 등을 첫만남센터와 연계할 계획이다.

나주시는 첫만남센터를 나주읍성 원도심 관광의 거점으로 삼고 체류형 관광 기반을 넓힌다는 구상이다. 프랑스와 프랑코포니 국가 등 해외 도시와의 문화교류도 확대할 방침이다.

윤병태 시장은 “첫만남센터가 한불 양국 우호 증진은 물론 문화, 관광, 교육 분야의 다양한 교류와 협력으로 이어지는 새로운 출발점이 되기를 기대한다”고 말했다.

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