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HD건설기계가 신흥시장을 겨냥한 굴착기를 출시했다.

HD건설기계는 "가격에 민감한 신흥시장 고객 수요를 반영한 맞춤형 장비"라고 설명했다.

HD건설기계 인도 공장은 최근 신흥시장 수요 증가에 맞춰 연간 생산 능력을 9000대 수준까지 끌어올렸다.

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HD건설기계, 신흥시장 겨냥 20t급 굴착기 출시

입력 2026.06.24 13:47

  • 손우성 기자

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인도 푸네에서 론칭 행사

HD건설기계가 최근 인도 푸네 생산법인에서 20t급 디벨론 굴착기 론칭 행사를 개최했다고 24일 밝혔다. HD건설기계 제공

HD건설기계가 최근 인도 푸네 생산법인에서 20t급 디벨론 굴착기 론칭 행사를 개최했다고 24일 밝혔다. HD건설기계 제공

HD건설기계가 신흥시장을 겨냥한 굴착기를 출시했다.

HD건설기계는 최근 인도 푸네 생산법인에서 20t급 디벨론 굴착기 론칭 행사를 개최했다고 24일 밝혔다. 행사엔 인도뿐 아니라 사우디아라비아, 아랍에미리트연합(UAE), 카타르, 오만 등 중동 지역 유력 딜러들이 참석했다.

새롭게 출시한 20t급 디벨론 굴착기는 인도 공장 생산라인과 규모의 경제를 활용해 주요 부품 원가를 낮춰 가격 경쟁력을 확보했다. 기존 장비 기능과 내구성을 현지 작업 환경에 최적화했다. HD건설기계는 “가격에 민감한 신흥시장 고객 수요를 반영한 맞춤형 장비”라고 설명했다.

HD건설기계 인도 공장은 최근 신흥시장 수요 증가에 맞춰 연간 생산 능력을 9000대 수준까지 끌어올렸다. 기존 제품에 디벨론 장비 생산까지 더해 2030년까지 연간 1만2000대 생산체계를 구축할 계획이다.

HD건설기계는 지난달 인도 굴착기 시장에서 점유율 20.5%를 기록하며 일본 히타치와 영국 JCB를 제치고 월간 점유율 1위에 올랐다. HD건설기계 관계자는 “글로벌 수출 허브로 발돋움한 인도 공장을 거점으로 경쟁이 치열한 신흥시장에서 판로를 확대하겠다”고 말했다.

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