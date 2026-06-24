창간 80주년 경향신문

10월 출범 중수청 청사, 중구 ‘르네스퀘어’ 낙점···“접근·보안성 고려”

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

오는 10월 출범하는 중대범죄수사청의 본청과 서울청이 서울 중구 르네스퀘어에 들어선다.

정부는 오는 10월 출범 예정인 중수청 청사를 새로 짓기에 앞서 임시로 사용할 건물을 물색해왔다.

중수청 청사로 사용할 건물을 서울 강남권에서 살펴봤으나, 임대료가 비싼 탓에 상대적으로 낮은 강북권으로 눈을 돌린 것으로 전해졌다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

10월 출범 중수청 청사, 중구 ‘르네스퀘어’ 낙점···“접근·보안성 고려”

입력 2026.06.24 14:17

  • 안광호 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가
중대범죄수사청 개청 준비단장인 김민재 행정안전부 차관이 지난 4월30일 서울 종로구 정부서울청사 창성동 별관에 마련된 중대범죄수사청 개청준비단을 방문해 준비 상황을 점검하고 있다. 연합뉴스

중대범죄수사청 개청 준비단장인 김민재 행정안전부 차관이 지난 4월30일 서울 종로구 정부서울청사 창성동 별관에 마련된 중대범죄수사청 개청준비단을 방문해 준비 상황을 점검하고 있다. 연합뉴스

오는 10월 출범하는 중대범죄수사청(중수청)의 본청과 서울청이 서울 중구 르네스퀘어에 들어선다.

행정안전부 중수청 개청준비단은 수사와 기소를 분리한다는 중수청 출범 취지에 맞춰 독립된 단독 청사를 사용하는 것이 적합하다고 판단해 이같이 선정했다고 24일 밝혔다.

개청준비단은 “민간 임대 건물을 대상으로 접근성과 보안성 등을 종합적으로 검토하고, 청사 입지 적합성 분석과 현장 확인, 내부 검토 등을 거쳤다”고 설명했다.

르네스퀘어는 지하 7층∼지상 17층 규모의 신축 오피스 건물이다. 건물 연면적은 약 6만㎡(1만8000평) 정도다. 지하철 2·3호선 을지로3가역에 인접한데다, 강남과 광화문, 종로, 여의도 등 주요 업무지구로 이동이 용이하다.

정부는 오는 10월 출범 예정인 중수청 청사를 새로 짓기에 앞서 임시로 사용할 건물을 물색해왔다. 중수청 청사로 사용할 건물을 서울 강남권에서 살펴봤으나, 임대료가 비싼 탓에 상대적으로 낮은 강북권으로 눈을 돌린 것으로 전해졌다.

앞서 국무총리실 산하 검찰개혁추진단은 서울 본청과 지방청을 포함해 중수청 전체 인력 규모를 약 3000명 정도로 추산한 바 있다. 인력 규모을 감안하면 르네스퀘어로 입주할 경우 약 6∼7개층 임차가 이뤄질 수 있다.

정부는 예비비가 확보된 만큼 사무공간 조성과 제반 시설 구축 등을 추진할 계획이다. 아울러 개청준비단은 지방청 청사 입지도 조속한 시일 내 확정할 방침이라고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글