‘월드컵 중계권료 미납’ 송출 중단 경고받은 JTBC “결승전까지 차질 없이 중계 가능”

FIFA, 이번주 초 송출 끊을 수 있다 전해 양측 협의 후 결승전까지 중계키로 2030년 월드컵 중계권 놓고도 협상 중

JTBC가 24일 “2026 북중미월드컵을 결승전까지 차질 없이 중계한다”고 밝혔다. 중앙그룹의 회생절차 신청 이후 국제축구연맹(FIFA)이 중계권료 미납을 이유로 송출 중단 가능성을 경고했지만, 한국 내 월드컵 중계 차질 우려는 일단락된 것으로 보인다.

JTBC는 이날 입장문을 내고 “현재 대회가 진행 중인 2026 FIFA 북중미월드컵의 결승전까지 모두 차질 없이 중계한다”고 밝혔다. 이어 “대한민국 대표팀의 경기는 물론 토너먼트의 마지막까지 월드컵 현장을 생생하게 전해드릴 예정”이라며 “잘못된 정보에 착오 없으시길 바란다”고 밝혔다.

대한축구협회도 차질 없는 중계가 가능하다는 FIFA 측 답변을 받았다고 밝혔다. 축구협회는 23일(현지 시간) 월드컵 현장 취재진에 “정몽규 축구협회장이 마티아스 그라프스트롬 FIFA 사무총장과 통화했다”며 “정 회장은 한국 축구 팬들이 월드컵을 문제없이 즐길 수 있도록 협조를 요청했고, 오늘 오후 FIFA로부터 한국 내 중계권사가 모든 경기를 예정대로 중계할 수 있다는 답을 수신했다”고 전했다.

방송업계 관계자에 따르면 FIFA는 이번 주 초 JTBC에 미납 중계권료를 납부할 수 있는지 확인해 달라며 송출을 끊을 수 있다는 뜻을 전달했다. 이후 양측은 협의를 이어갔고, 이날 새벽 이번 월드컵에 한해 결승전까지 중계를 지속하기로 정리한 것으로 전해졌다. 이에 대해 JTBC 관계자는 “공식입장 외 구체적으로 확인되는 바 없다”고 했다.

전날 일본 매체 TBS는 “JTBC가 중계권료 일부를 FIFA에 지불하지 못했다. 정해진 날까지 이를 납부하지 못하면 29일 이후 토너먼트 일정부터 한국 내 중계가 중단될 가능성이 있다”고 보도했다. 더불어 관계자발로 “JTBC 담당자가 스위스에 가서 월드컵 중계를 할 수 있도록 FIFA와 협상 중”이라고 전했다.

중앙그룹은 회생절차를 앞두고 올림픽·월드컵 중계권 계약 부담을 낮추기 위한 협상을 추진하고 있다. 다만 이번 협의에서 중계권료 인하나 지급 유예와 관련해 진전이 있었는지는 확인되지 않았다.