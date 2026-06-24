경찰청 “세월호 참사 생존자 사망 소식에 조롱·비하 확인…엄정한 법 집행으로 대응”

경찰이 최근 세월호 참사 생존자 사망과 관련한 온라인상에서의 조롱 등에 대해 "참사 피해자와 유가족에게 또 다른 정신적 고통을 초래하는 중대한 2차 가해 행위"라며 "게시 내용에 따라 모욕·명예훼손 등 관련 법령 위반에 해당할 수 있다"고 24일 밝혔다.

경찰청은 이날 언론 공지를 통해 "최근 세월호 참사 생존 학생의 안타까운 사망 소식 이후 일부 온라인 커뮤니티와 SNS 등에서 고인·유가족 등을 대상으로 한 조롱·비하·악성 댓글 게시 행위가 확인되고 있다"며 이같이 밝혔다.

경찰청은 국가수사본부 2차가해범죄수사과를 중심으로 관련 게시글과 댓글에 대한 모니터링을 강화하고 있다며 "위법성이 인정되는 게시물은 삭제·차단 요청과 함께 엄정한 법 집행을 통해 대응할 방침"이라고 밝혔다.