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경찰청 “세월호 참사 생존자 사망 소식에 조롱·비하 확인…엄정한 법 집행으로 대응”

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본문 요약

경찰이 최근 세월호 참사 생존자 사망과 관련한 온라인상에서의 조롱 등에 대해 "참사 피해자와 유가족에게 또 다른 정신적 고통을 초래하는 중대한 2차 가해 행위"라며 "게시 내용에 따라 모욕·명예훼손 등 관련 법령 위반에 해당할 수 있다"고 24일 밝혔다.

경찰청은 이날 언론 공지를 통해 "최근 세월호 참사 생존 학생의 안타까운 사망 소식 이후 일부 온라인 커뮤니티와 SNS 등에서 고인·유가족 등을 대상으로 한 조롱·비하·악성 댓글 게시 행위가 확인되고 있다"며 이같이 밝혔다.

경찰청은 국가수사본부 2차가해범죄수사과를 중심으로 관련 게시글과 댓글에 대한 모니터링을 강화하고 있다며 "위법성이 인정되는 게시물은 삭제·차단 요청과 함께 엄정한 법 집행을 통해 대응할 방침"이라고 밝혔다.

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경찰청 “세월호 참사 생존자 사망 소식에 조롱·비하 확인…엄정한 법 집행으로 대응”

입력 2026.06.24 14:28

  • 김희진 기자

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경찰 마크. 김창길 기자

경찰 마크. 김창길 기자

경찰이 최근 세월호 참사 생존자 사망과 관련한 온라인상에서의 조롱 등에 대해 “참사 피해자와 유가족에게 또 다른 정신적 고통을 초래하는 중대한 2차 가해 행위”라며 “게시 내용에 따라 모욕·명예훼손 등 관련 법령 위반에 해당할 수 있다”고 24일 밝혔다.

경찰청은 이날 언론 공지를 통해 “최근 세월호 참사 생존 학생의 안타까운 사망 소식 이후 일부 온라인 커뮤니티와 SNS 등에서 고인·유가족 등을 대상으로 한 조롱·비하·악성 댓글 게시 행위가 확인되고 있다”며 이같이 밝혔다.

경찰청은 국가수사본부 2차가해범죄수사과를 중심으로 관련 게시글과 댓글에 대한 모니터링을 강화하고 있다며 “위법성이 인정되는 게시물은 삭제·차단 요청과 함께 엄정한 법 집행을 통해 대응할 방침”이라고 밝혔다. 경찰청은 “국민 여러분께서도 성숙한 온라인 문화 조성에 동참해주실 것을 당부드린다”고 했다.

유경근 전 세월호 참사 가족협의회 집행위원장은 지난 21일 SNS에 “세월호 참사 직후 극심한 고통 속에서 여러 번 친구들을 따라가려고 했던 A씨가 결국 안산 하늘공원 친구들 곁으로 갔다”고 밝혔다.

친구들 곁으로 떠난 세월호 생존 학생…“유가족·생존자 트라우마 지속, 장기적 지원해야”

2014년 세월호 참사 생존자(당시 학생) 중 한 명인 A씨가 최근 세상을 떠났다. 재난 피해를 겪은 생존자와 유가족들을 위한 장기적인 트라우마 지원체계가 필요하다는 지적이 나온다. 유경근 전 세월호 참사 가족협의회 집행위원장은 지난 21일 SNS에 “세월호 참사 직후 극심한 고통 속에서 여러번 친구들을 따라가려고 했던 A씨가 결국 안산 하늘공원 친구...

https://www.khan.co.kr/article/202606231635011

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