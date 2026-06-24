호르무즈 해협 정상화 갈 길 먼데…파나마운하 가뭄 경보에 긴장하는 해운·정유업계

파나마운하청, 7월1일부터 일부 선박 출입 제한 엘니뇨로 극심한 가뭄 예상에 “수량 관리 필요” 원유 수입처 다변화에 중요 통로 된 파나마운하 “2024년 같은 가뭄 연출되면 타격 불가피” 우려

파나마운하청(ACP)이 다음 달부터 파나마운하 출입 기준을 강화하겠다고 밝혔다. 올해 하반기 극심한 가뭄이 예상돼 운하 운영에 필요한 수량을 관리하려는 조처다. 호르무즈 해협의 완전한 정상화가 이뤄지지 않은 상황에서 파나마운하 통항 제한이라는 악재까지 더해지게 되면서 국내 해운·정유업계 한숨이 깊어지게 됐다.

24일 미국 조선해양 전문 매체 마리타임익스큐티브 등 외신에 따르면 ACP는 7월1일부터 네오파나막스급 갑문 출입 제한 조처를 내릴 예정이다. 흘수가 49.5피트(15.09m)를 넘는 선박은 통항할 수 없다. 흘수는 배가 물 위에 떠 있을 때 물에 잠긴 부분의 깊이를 의미한다.

ACP는 가뭄에 대비하기 위한 결정이라고 밝혔다. 올해 하반기 태평양 무역풍이 약해지고 해수 온도가 상승해 엘니뇨가 발생할 가능성이 커 수량 관리가 필요하다는 논리다. ACP는 “5월 중순까지만 해도 출입 제한 조치를 시행할 필요가 없다고 예상했지만 상황이 바뀌었다”고 밝혔다.

82㎞ 파나마운하는 가뭄에 취약한 구조를 갖추고 있다. 파나마운하에 진입한 선박은 계단을 오르듯 산을 넘어야 한다. 첫 번째 칸에 선박이 들어가면 갑문을 닫아 수위를 높이고 두 번째 칸으로 올리는 식이다. 선박 한 척이 갑문을 통과할 때마다 운하 인근 가툰호수에서 약 2억ℓ의 막대한 담수를 바다로 방류해 수위를 조절한다. 가뭄으로 가툰호수 수량이 줄어들면 운하로 끌어올 물이 부족해진다.

파나마운하는 이미 2023년과 2024년 최악의 가뭄으로 운영에 어려움을 겪었다. 당시 평소 하루 40척 안팎이었던 파나마운하 이용 선박은 20척 수준으로 떨어졌다. 미국 해양대기청은 “올해 엘니뇨는 2024년보다 훨씬 심각할 가능성이 있다”고 밝혔다.

국내 해운업계는 긴장하고 있다. 파나마운하는 북미·대서양 지역과 태평양을 연결하는 중요 통로다. 특히 한국에서 미국 동부를 가기 위해선 반드시 파나마운하를 거쳐야 한다.

해운업계 관계자는 “파나마운하를 거치지 않고 미국 동부를 가려면 남미 대륙 밑으로 우회해야 하는데 남극을 거쳐야 해 사실상 통항이 불가능하다”고 말했다. 바브엘만데브 해협과 수에즈운하를 통과해 지중해와 대서양을 지나 미국 동부로 가는 방법이 있지만 중동 사태로 안전을 담보할 수 없는 상태다.

정유업계도 상황을 예의주시하고 있다. 중동 사태 이후 정유업계는 미국 동부를 새로운 원유 수입처로 낙점했다. 지난 4월엔 파나마운하를 경유한 미국산 원유가 2022년 9월 이후 처음으로 국내에 들어오기도 했다. 정유업계 관계자는 “미국 동부에서 실은 원유는 파나마운하를 통해 들여오는 것이 일반적”이라고 설명했다.

비용도 부담이다. 한국·일본 등 아시아 국가를 중심으로 중동 대신 미국에서 원유를 수입하는 사례가 많아졌고 그만큼 파나마운하 사용료가 치솟았다. 조선해운 전문 분석기관 클락슨리서치에 따르면 지난달 대기 줄을 건너뛰고 바로 파나마운하를 통과할 수 있는 급행 추가 요금은 400만달러(66억4400만원)에 달했다. 통항이 제한되면 가격은 더 뛸 수 있다.

해운업계 관계자는 “지금은 ACP가 일부 선박에 대해서만 출입 제한 조처를 내렸지만 실제로 올해 하반기 가뭄이 심해져 2024년과 같은 상황이 연출된다면 타격이 불가피하다”고 말했다.