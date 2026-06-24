36개국 조사서 트럼프 ‘불신’ 76%···미국 신뢰도도 급락

전 세계 36개국을 대상으로 실시한 여론조사에서 응답자 4명 중 3명 이상이 도널드 트럼프 미국 대통령을 신뢰하지 않는다고 답한 것으로 나타났다.

23일(현지시간) 미 인터넷매체 액시오스에 따르면 미국 여론조사기관 퓨리서치센터가 지난 2월부터 5월까지 한국, 일본, 영국, 독일, 프랑스 등 36개국 성인 약 4만명을 대상으로 조사한 결과 트럼프 대통령에 대한 신뢰도는 23%에 그쳤다. 반면 신뢰하지 않는다는 응답은 76%로 집계됐다.

미국에 대한 국가 이미지 역시 부정적인 평가가 우세했다. 응답자의 57%는 미국에 대해 부정적으로 인식하고 있다고 답한 반면, 긍정적으로 평가한 비율은 37%에 머물렀다.

미국이 신뢰할 수 있는 파트너인지에 대한 질문에는 47%가 그렇다고 답했지만, 50%는 신뢰하기 어렵다고 응답했다.

특히 주요 동맹국에서 미국에 대한 신뢰도가 크게 하락한 것으로 나타났다. 캐나다에서는 미국을 신뢰할 수 있는 파트너라고 평가한 비율이 2022년 83%에서 올해 35%로 48%포인트 떨어졌다.

스웨덴과 네덜란드, 독일에서도 같은 기간 미국에 대한 신뢰도가 40%포인트 이상 하락했다. 영국과 프랑스, 스페인, 이탈리아에서도 30%포인트 넘게 감소한 것으로 조사됐다.

아시아에서도 비슷한 흐름이 나타났다. 한국에서는 미국이 신뢰할 수 있는 국가라는 응답이 2022년 83%에서 올해 57%로 26% 줄었고, 일본 역시 같은 기간 76%에서 59%로 하락했다.

응답자의 66%는 미국이 외교 정책을 추진하면서 다른 국가의 이해관계를 충분히 고려하지 않는다고 답했다. 미국이 타국의 이해관계를 고려한다고 평가한 비율은 32%에 불과했다.

퓨리서치센터는 트럼프 2기 행정부의 외교 노선이 미국의 국제적 이미지와 대외 신뢰도에 상당한 영향을 미친 것으로 분석했다.

이 여론조사 결과에 대해 올리비아 웨일스 백악관 대변인은 성명을 통해 “조 바이든 행정부의 4년 동안 미국은 약해졌지만, 트럼프 대통령은 국내외에서 미국의 힘을 회복했다”고 주장했다.