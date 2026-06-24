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본문 요약

중소기업계가 내년도 최저임금 동결을 촉구했다.

이들은 "법이 정한 최저임금 제도의 취지는 노동자의 생활 안정이지만, 그 전제는 기업이 살아남아 일자리를 유지하는 것"이라며 "중소기업과 소상공인이 최소한 숨을 쉴 수 있도록 내년도 최저임금을 현재 수준으로 동결해달라"고 촉구했다.

중기중앙회가 제조업과 서비스업 분야 중소기업·소상공인 994곳을 대상으로 최저임금 관련 실태조사를 했더니 41.6%가 동결, 21.0%가 인하, 20.3%가 2~3% 이내 인상, 10.4%가 1% 내외 인상이 적정하다고 답했다.

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중소기업 10곳 중 6곳 “내년도 최저임금 동결·인하해야”

입력 2026.06.24 14:56

  • 정대연 기자

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이재광 중소기업중앙회 노동인력위원장을 비롯한 참석자들이 24일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 열린 중소기업·소상공인 생존을 위한 최저임금 결정 촉구 기자회견에서 구호를 외치고 있다. 연합뉴스

이재광 중소기업중앙회 노동인력위원장을 비롯한 참석자들이 24일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 열린 중소기업·소상공인 생존을 위한 최저임금 결정 촉구 기자회견에서 구호를 외치고 있다. 연합뉴스

중소기업계가 내년도 최저임금 동결을 촉구했다.

중소기업중앙회는 24일 서울 여의도 중기중앙회에서 ‘중소기업·소상공인 생존을 위한 최저임금 결정 촉구’ 기자회견을 열었다. 참석자들은 “계속되는 내수 부진, 물가 인상에 따른 비용 부담, 하루하루 늘어가는 빚 때문에 걱정 속에서 잠 못 이루고 있다”며 “이러한 상황에서 지불 능력을 고려하지 않은 채 계속해서 오르는 최저임금은, 겨우 버텨내고 있는 중소기업과 소상공인들을 벼랑 끝으로 내몰고 있다”고 밝혔다. 이들은 “법이 정한 최저임금 제도의 취지는 노동자의 생활 안정이지만, 그 전제는 기업이 살아남아 일자리를 유지하는 것”이라며 “중소기업과 소상공인이 최소한 숨을 쉴 수 있도록 내년도 최저임금을 현재 수준으로 동결해달라”고 촉구했다.

중기중앙회가 제조업과 서비스업 분야 중소기업·소상공인 994곳을 대상으로 최저임금 관련 실태조사를 했더니 41.6%가 동결, 21.0%가 인하, 20.3%가 2~3% 이내 인상, 10.4%가 1% 내외 인상이 적정하다고 답했다. 62.6%가 내년도 최저임금 동결이나 인하를 요구한 것이다. 올해 최저임금이 경영에 부담이 된다는 응답은 77.6%였다. 최저임금이 감내할 수 없는 수준 이상으로 인상될 경우 신규 채용 축소(24.6%), 기존 인력 감원(24.0%)으로 대응하겠다는 답변이 많았다.

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