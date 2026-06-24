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오늘의 인사-국토부, 도로교통공단, 삼정KPMG

입력 2026.06.24 15:03

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■국토교통부 ◇실장급 승진 △대변인 박병석 △주택공급추진본부장 정우진

■한국도로교통공단 ◇본부장 △감사실장 선치성 △AI디지털본부장 이민정 ◇본부 처장 △감사처장 신기주 △예산처장 이준희 △ESG사업처장 이진화 △공인검사처장 이행재 ◇지방 조직장 △서울특별시지부 지역본부장 장인혁 △대구광역시지부 〃 조정규 △인천광역시지부 〃 현철승 △충청북도지부 〃 명묘희 △대전·세종·충남지부 〃 이승훈 △전북특별자치도지부 〃 방연찬 △북부운전면허시험장 단장 권영선 △울산운전면허시험장 〃 이영국 △태백운전면허시험장 〃 손복수 △청주운전면허시험장 〃 민경진 △충주운전면허시험장 〃 최규호 △예산운전면허시험장 〃 나재필 △광양운전면허시험장 〃 황상섭 △제주운전면허시험장 〃 박경이

■삼정KPMG ◇부회장 승진 △윤학섭 ◇부대표 승진 △강인혜 김성배 박근우 박영걸 손효진 신동준 이상길 이성욱 진형석 차오 리아(Cao Leah) 현승임 ◇전무 승진 △강상현 강성원 고영대 구자면 김대진 김병국 김연정 김정태 민우기 박정민 박창남 서민호 신동명 이재석 이재한 장주항 정양기 정재욱 정현종 조일상 조효상 최은영 최진석 한윤성 홍영준 박상훈(감사부문) 박상훈(세무자문부문)

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