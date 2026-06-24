창간 80주년 경향신문

이 대통령, 진실화해위원 10명 임명…‘3기 진화위’ 구성 완료

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

진실·화해를 위한 과거사정리위원회 위원 10명이 24일 임명되며 '3기 진화위' 구성이 완료됐다.

그간 이 대통령이 지명한 송상교 위원장과 김귀옥 상임위원, 박구병 비상임위원 등 3명이 활동해온 3기 진화위는 이번 인사로 위원 구성이 완료됐다.

진화위는 "과거사 진실규명과 피해자 명예회복 및 국민 화합을 위한 활동을 본격적으로 시작한다"고 밝혔다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

이 대통령, 진실화해위원 10명 임명…‘3기 진화위’ 구성 완료

입력 2026.06.24 15:06

  • 박채연 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가
송상교 진실·화해를 위한 과거사정리위원장이 지난 3월 서울 중구 진실화해위에서 열린 3기 위원회 출범 기자간담회에서 인사말하고 있다. 연합뉴스

송상교 진실·화해를 위한 과거사정리위원장이 지난 3월 서울 중구 진실화해위에서 열린 3기 위원회 출범 기자간담회에서 인사말하고 있다. 연합뉴스

진실·화해를 위한 과거사정리위원회(진화위) 위원 10명이 24일 임명되며 ‘3기 진화위’ 구성이 완료됐다.

이재명 대통령이 이날 진화위 상임위원 2명과 비상임위원 8명을 임명했다고 진화위가 보도자료를 통해 밝혔다. 이들의 임기는 2028년 6월까지 2년이다.

차관급인 상임위원에는 이호중 서강대 법학전문대학원 교수(더불어민주당 추천)와 장영수 고려대 법학전문대학원 명예교수(국민의힘 추천)가 임명됐다.

비상임위원에는 김영주 법무법인 지향 변호사(민주당 추천), 김웅기 북한인권정보센터 이사(국민의힘 추천), 김정하 장애와인권발바닥행동 상임활동가(민주당 추천), 박래군 인권재단 사람 이사(기본소득당 추천), 이동욱 KBS 이사(국민의힘 추천), 이현주 박종철센터 센터장(국회의장 추천), 정원옥 문화사회연구소 이사장(민주당 추천), 최창호 법무법인 정론 변호사(국민의힘 추천)가 임명됐다.

그간 이 대통령이 지명한 송상교 위원장과 김귀옥 상임위원, 박구병 비상임위원 등 3명이 활동해온 3기 진화위는 이번 인사로 위원 구성이 완료됐다. 진화위는 “과거사 진실규명과 피해자 명예회복 및 국민 화합을 위한 활동을 본격적으로 시작한다”고 밝혔다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글