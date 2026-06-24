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트럼프 “휘발유값 왜 안 내리나···법무부에 조사 지시”

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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 국제유가 하락에도 휘발유 가격이 충분히 내려가지 않고 있다며 법무부에 관련 문제를 조사하라고 지시했다.

트럼프 대통령은 24일 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 글을 올려 "대형 석유회사들이 원유를 훨씬 낮은 가격에 구매하고 있는데도 주유소 판매 가격은 그에 맞춰 충분히 내려가지 않고 있다"고 주장했다.

그는 "휘발유 가격은 지금보다 훨씬 빠르게 하락하기 시작해야 한다"며 "법무부에 관련 사안을 조사하라고 지시했다"고 밝혔다.

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트럼프 “휘발유값 왜 안 내리나···법무부에 조사 지시”

입력 2026.06.24 15:07

  • 백민정 기자

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도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령. 로이터연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 국제유가 하락에도 휘발유 가격이 충분히 내려가지 않고 있다며 법무부에 관련 문제를 조사하라고 지시했다.

트럼프 대통령은 24일(현지시간) 자신의 소셜미디어 트루스소셜에 글을 올려 “대형 석유회사들이 원유를 훨씬 낮은 가격에 구매하고 있는데도 주유소 판매 가격은 그에 맞춰 충분히 내려가지 않고 있다”고 주장했다.

그는 “휘발유 가격은 지금보다 훨씬 빠르게 하락하기 시작해야 한다”며 “법무부에 관련 사안을 조사하라고 지시했다”고 밝혔다.

다만 트럼프 대통령은 구체적으로 어떤 행위나 업계를 조사 대상으로 삼았는지는 언급하지 않았다.

이번 발언은 최근 국제유가가 하락세를 보이는 가운데 나왔다. 미국과 이란이 종전 양해각서(MOU)를 체결한 이후 중동 지역 긴장이 완화되고 호르무즈 해협의 선박 통항이 점차 정상화되면서 국제유가는 이달 들어 큰 폭으로 떨어지고 있다.

트럼프 대통령은 이 같은 원유 가격 하락이 소비자들이 체감하는 휘발유 가격에 충분히 반영되지 않고 있다는 불만을 제기한 것으로 보인다. 그는 취임 이후 물가 안정과 에너지 가격 인하를 주요 경제 성과로 내세워 왔다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 24일(현지시간) 트루스소셜에 올린 글. 트루스소셜 갈무리

도널드 트럼프 미국 대통령이 24일(현지시간) 트루스소셜에 올린 글. 트루스소셜 갈무리

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