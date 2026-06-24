제주서 오전엔 밭일 오후엔 관광···“농케이션 어때요?”

지난해 시범사업 결과 호응 올해 1000명 이상 참여 예정

제주에서 농가 일손을 도우면서 관광과 휴식도 즐기는 ‘농케이션’(농촌+휴가)이 본격적으로 도입된다.

제주도는 참가자들이 오전 4시간 동안 농가에서 밭일을 돕고, 오후에는 자유 시간을 갖는 ‘제주 탐나는 농케이션’을 올해부터 정식 사업으로 운영한다고 24일 밝혔다.

‘제주 탐나는 농케이션’은 농촌 일손 돕기와 관광을 결합한 새로운 형태의 체류형 프로그램이다. 농가에는 부족한 일손을, 참여자에게는 농촌 봉사 활동과 제주 체류 경험을 제공하는 상생형 사업으로 기획됐다.

도는 지난해 180여명을 대상으로 시범 사업을 실시한 결과 참여자 만족도가 높고 농가 호응도 좋아 올해부터 정식 사업으로 확대 추진하게 됐다고 밝혔다.

제주농업인력지원센터를 통해 진행 중인 참여자 모집에는 현재까지 전국 대학생을 중심으로 연인원 1000명 이상의 신청자가 대거 몰린 것으로 확인됐다. 신청 수요가 몰리다보니 현재는 단체 10인 이상, 2일이상 3일이하 일정으로 참여 범위를 제한해 운영 중이다.

도 관계자는 “사업에 대한 호응이 높다보니 하반기에 추경을 통해 예산을 추가로 배정받아 참여 규모를 더 늘릴 계획”이라면서 “하반기에는 당근, 감귤 등 수확기 농가별 인력 수요를 면밀히 파악해 농케이션을 실시할 방침”이라고 설명했다.

참여자에게는 1인당 1일 3만원, 최대 6만원 상당의 지역화폐인 탐나는전이 지급된다. 이는 지역 내 식사·관광·체험에 사용할 수 있어 소비 활성화로도 연결될 전망이다. 항공기, 숙소 등 체류 비용은 본인 부담이다.

올해 농케이션 첫 일정은 이날 2박3일 일정으로 제주를 찾은 호남대학교 총동아리연합회 73명이 참여하는 농케이션이다.

대학생들은 제주에서 초당옥수수, 단호박 등의 수확과 정리 작업을 하며 일손 부족 해소에 힘을 보탠다. 호남대에 이어 부산대학교, 창원대학교, 경상국립대학교 등 방학을 맞은 대학생들의 참여가 이어질 예정이다.

도는 앞으로 전국 대학과 공공기관, 기업 등으로 참여 단체를 넓혀 지역과 상생하는 농촌 체류형 프로그램으로 키워나갈 방침이다.

김영준 제주도 농축산식품국장은 “제주 탐나는 농케이션은 농촌 일손 지원과 관광, 지역 소비를 잇는 농촌 상생 모델”이라며 “제주 농업의 가치를 알리고 농촌에 활력을 더하는 제주의 대표 프로그램으로 키워가겠다”고 말했다.