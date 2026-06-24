사흘간 32개를 만들어 사기를 쳐?···자유적금계좌 분기당 최대 3개로 제한

오는 3분기부터 자유적금계좌는 분기당 최대 3개까지만 만들 수 있도록 제한이 생긴다.

금융감독원은 24일 “단기간에 많은 계좌를 개설할 수 있는 점을 악용한 온라인 물품 거래 사기가 계속 발생하고 있다”며 “은행과 저축은행, 상호금융의 자유적금계좌 개설·해지 요건을 오는 3분기 중에 강화하기로 했다”고 밝혔다.

소비자는 앞으로 자유적금계좌를 분기당 최대 3개까지만 만들 수 있고 추가 개설하려면 영업점에 직접 방문해야 한다. 또 자유적금계좌 개설 이후 3영업일 내 해지하려면 직접 영업점을 찾아야 한다.

수시입출식 계좌와 달리 자유적금계좌 개설엔 제한이 없다 보니 범죄에 악용된 사례가 발생했기 때문이다.

금감원에 따르면 사기범 A씨는 온라인 중고거래 플랫폼에 허위 판매 글을 올려 피해자 126명으로부터 총 1억2000만원을 가로챘다. 이렇게 많은 피해자가 발생한 이유는 범행에 이용된 계좌가 32개에 달했기 때문이다. 계좌를 계속 바꿔가며 범행을 저질러 ‘사기거래 계좌 조회 사이트’ 등에서도 쉽게 조회되지 않았다.

A씨는 ‘자유적금계좌 제도’를 악용했다. 일정 한도 내 자유롭게 저축할 수 있는 자유적금계좌는 자산 증식 수단으로 계좌 개설에 제한이 없다. 일상에서 흔히 쓰는 수시입출금식 계좌는 원칙적으로 개설 이후 20영업일이 지나야 추가 계좌를 만들 수 있다. A씨는 비대면으로 단 사흘 만에 자유적금계좌 32개를 개설한 것으로 조사됐다.

금감원은 다만 월 납입한도가 100만원 이하로 범죄에 악용될 가능성이 낮은 상품과 자유적금계좌에 본인 명의 계좌로만 납입할 수 있는 상품 등은 소비자 불편을 최소화하기 위해 기존대로 자유롭게 개설·해지할 수 있도록 했다.

금감원은 아울러 온라인 거래 판매자의 계좌가 ‘적금 계좌’인지 확인할 수 있도록 주요 중고거래 사이트 등을 통해 적금 계좌번호 체계를 공유할 방침이다. 또 은행권 공동 이상금융거래탐지시스템(FDS)이 자유적금계좌를 이용한 범행을 탐지할 수 있도록 예방 기능을 강화한다는 계획이다.