경찰, 장동혁·체육회 올림픽공원 ‘출입 저지’ 여성 신원 특정···출석 요구

경찰이 올림픽공원 ‘개표소 봉쇄 시위’ 현장에서 장동혁 국민의힘 대표·대한체육회 관계자 등의 출입을 저지한 시위 참가자의 신원을 파악했다.

서울 송파경찰서는 지난 16일 서울 송파구 올림픽공원 핸드볼경기장의 문을 가로막고 장 대표 등 국민의힘 의원들과 체육회 관계자 등의 출입을 저지한 혐의(업무방해)를 받는 30대 여성 A씨의 신원을 특정했다고 24일 밝혔다. 경찰은 조만간 A씨를 불러 조사할 계획이다.

앞서 지난 16일 개표소 봉쇄 시위 현장을 찾은 장 대표는 시위대를 설득해 체육회 관계자들과 함께 업무 관련 물품 반출 등을 위해 핸드볼경기장에 들어가려 했다. 현장 시위대 다수는 출입에 동의했지만 A씨가 문을 붙잡고 마지막까지 막아서면서 진입 시도는 무산됐다.

당시 장 대표와 현장 관계자들은 2시간 가까이 A씨를 설득했지만 A씨는 물러서지 않았다. 결국 장 대표는 “한 분이라도 문을 막으면 강제로 이 일(진입)을 진행할 의사가 없다”며 체육회 관계자들을 돌려보냈다.

A씨는 신원을 밝히지 않고 경찰의 보호를 받으며 현장을 빠져나갔다. 일부 온라인 커뮤니티 등에서는 A씨를 ‘올다르크(올림픽공원 잔다르크)’라며 추앙하는 움직임이 보이기도 했다.