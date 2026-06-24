‘폭염·뇌우’ 기후변화에 흔들리는 월드컵…탄소배출은 더 늘었다

2026 북중미 월드컵이 집중호우와 폭염 등 극한 기상 현상으로 몸살을 앓고 있다. 대회가 배출하는 온실가스는 역대 최대 수준에 이를 것으로 전망된다. 이대로라면 이번 월드컵은 기후변화의 피해를 겪은 동시에 이를 더욱 심화시킨 최악의 ‘기후위기 월드컵’으로 기록될 것이라는 우려가 나온다.

지난 23일 미국 펜실베이니아주 필라델피아 스타디움에서 치러진 프랑스와 이라크의 조별리그 I조 2차전의 가장 큰 변수는 ‘날씨’였다. 갑작스러운 비바람과 낙뢰로 경기는 약 2시간 동안 중단됐다. 선수와 관중들은 대피했고, 기상 상황이 호전된 뒤에야 경기가 재개됐다. 월드컵 본선 경기 도중 날씨로 인해 경기가 중단되고, 관중이 대피한 건 이번이 처음이다.

대회 개막 전부터 이상기후가 경기를 가로막았다. 지난 10일 미 플로리다주 올랜도에서 열린 잉글랜드와 코스타리카의 평가전은 악천후로 킥오프가 1시간가량 지연됐다. 지난 6일 미 텍사스주 오스틴에서 열린 사우디아라비아와 푸에르토리코 간의 평가전 역시 천둥과 번개로 인해 중단됐다가 두 시간 뒤 재개됐다.

극한 기상은 집중호우에 그치지 않는다. 북미 지역을 덮친 폭염은 선수와 관중의 건강까지 위협하고 있다.

다국적 기후연구단체인 세계기상특성(WWA)은 최근 연구 보고서에서 이번 월드컵 104경기 중 26경기가 선수 건강에 영향을 줄 수 있는 습구흑구온도(WBGT) 26도 이상인 상태에서 치러질 것으로 내다봤다.

WBGT는 기온과 습도, 복사열 등을 종합해 인체가 느끼는 온열 스트레스를 나타내는 지표다. 국제축구선수연맹(FIFPRO)은 WBGT가 26도 이상이면 열사병 위험이 커져 휴식을 취하고, 28도 이상이면 경기를 연기하도록 권고한다. WWA는 이번 월드컵에서 일정을 연기할 경기(WBGT 28도 이상)가 5경기에 달할 것으로 분석했다.

기후변화의 폐해가 현실로 드러나고 있지만, 이번 월드컵은 전보다 더 많은 탄소를 배출하고 있다.

미국·캐나다·멕시코 3개국이 공동 개최한 북중미 월드컵의 참가국은 기존 32개국에서 48개국으로 늘었다. 경기 수도 64경기에서 104경기로 대폭 증가했다. 개최 도시 역시 북미 대륙 전역에 분산돼 있어 선수단과 관중의 장거리 항공 이동이 불가피하다.

글로벌 과학자 단체인 ‘국제적 책임을 위한 과학자들’(SGR)에 따르면, 이번 대회 탄소 배출량은 약 900만t에 달할 것으로 추정된다. 2022 카타르 월드컵 배출량(약 360만t)의 2배를 웃도는 규모로, 자동차 600만대가 1년 동안 운행하며 배출하는 양과 맞먹는다.

월드컵에 따른 탄소배출량은 꾸준히 증가하고 있다. 국제축구연맹(FIFA)에 따르면 2014 브라질 월드컵의 온실가스 배출량은 약 272만t, 2018 러시아 월드컵은 약 217만t, 2022 카타르 월드컵은 약 360만t이었다.

WWA는 “최근 인간 활동으로 인해 기후변화 영향이 더욱 두드러지게 나타나고 있다”며 “축구를 안전하게 즐기려면 화석 연료에서 벗어나기 위한 노력을 해야 한다”고 했다.