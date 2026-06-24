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서산 탈출 늑대개, 당진까지 갔나···당진시, 잇단 신고에 “발견 시 즉시 119 연락을”

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본문 요약

충남 서산의 한 농가에서 탈출한 늑대개가 인접한 당진 지역에서 목격됐다는 신고가 다수 접수돼 관계 당국이 확인에 나섰다.

앞서 해당 농가에서는 지난 16일 오전 2시쯤 사육 중이던 늑대개 18마리 가운데 11마리가 탈출했으며 현재까지 8마리가 확보됐다.

충남소방본부 관계자는 "탈출한 늑대개 3마리는 아직 모두 포획되지 않은 상태로 현재 수색을 계속 진행하고 있다"며 "최근 신고는 농가와 인접한 당진시 정미면 지역에서 집중적으로 들어오고 있다"고 말했다.

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서산 탈출 늑대개, 당진까지 갔나···당진시, 잇단 신고에 “발견 시 즉시 119 연락을”

입력 2026.06.24 15:21

수정 2026.06.24 15:30

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  • 강정의 기자

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당진서 5건 신고 접수···출동했으나 발견 못해

1마리는 어젯밤 농가로···3마리 계속 수색 중

24일 충남 당진시가 발송한 재난안전문자 화면. 재난안전문자 갈무리

24일 충남 당진시가 발송한 재난안전문자 화면. 재난안전문자 갈무리

충남 서산의 한 농가에서 탈출한 늑대개가 인접한 당진 지역에서 목격됐다는 신고가 다수 접수돼 관계 당국이 확인에 나섰다.

24일 충남소방본부 등에 따르면 이날 오전 6시17분쯤 당진시 정미면 수당리에서 “늑대개로 보이는 개 1마리가 배회하고 있다”는 신고가 119에 접수됐다. 이후에도 같은 개로 추정되는 동물이 목격됐다는 신고 4건이 추가로 접수됐다.

신고가 접수된 정미면 수당리는 늑대개 사육 농가가 있는 서산시 운산면 여미리와 인접한 지역이다.

충남소방본부는 현장에 출동해 수색을 벌였지만, 해당 개체를 발견하지는 못했다.

당진시는 이날 오전 7시43분쯤 재난안전문자를 발송하고 “인근 주민은 늑대개 발견 시 접근하지 말고 즉시 119에 신고해 달라”고 당부했다.

소방당국은 탈출 사실이 알려진 이후 서산과 당진은 물론 예산 등지에서도 목격 신고가 이어지고 있으나, 상당수는 유기견 등으로 확인되고 있다고 설명했다.

전날까지 포획되지 않았던 늑대개 4마리 가운데 1마리는 전날 오후 11시30분쯤 농가로 돌아왔다.

현재 남은 3마리 중 1마리는 성견이며 2마리는 생후 5개월가량의 어린 개체인 것으로 전해졌다.

앞서 해당 농가에서는 지난 16일 오전 2시쯤 사육 중이던 늑대개 18마리 가운데 11마리가 탈출했으며 현재까지 8마리가 확보됐다.

충남소방본부 관계자는 “탈출한 늑대개 3마리는 아직 모두 포획되지 않은 상태로 현재 수색을 계속 진행하고 있다”며 “최근 신고는 농가와 인접한 당진시 정미면 지역에서 집중적으로 들어오고 있다”고 말했다.

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