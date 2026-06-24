“미국은 믿을 수 없는 파트너”···트럼프 2기 들어 글로벌 대미 신뢰도 급락

미국에 대한 국제 신뢰도가 전방위적으로 추락했다는 조사 결과가 나왔다. 특히 이란전쟁과 맞물려 한국 등의 미국에 대한 호감도 역시 하락한 것으로 분석됐다.

미국 비영리 여론조사기관 퓨리서치센터는 23일(현지시간) 36개국 4만2151명을 대상으로 한 ‘2026 글로벌 태도 조사’ 결과를 발표했다. 조사는 지난 2월8일부터 5월13일까지 진행됐다. 퓨리서치센터는 2002년부터 미국과 미국 대통령에 대한 국제사회의 인식을 매년 조사해왔다.

이번 조사에서 ‘도널드 트럼프 미국 대통령의 세계 현안 처리를 신뢰한다’는 질문에 ‘그렇다’고 한 응답은 36개국 중간값 기준으로 23%에 그쳤다. 신뢰도는 24개국 중 16개국에서 전년 대비 하락했으며, 상승한 나라는 단 한 곳도 없었다.

미국을 ‘믿을 수 있는 파트너’로 인식하는 비율도 대폭 감소했다. 미국의 전통적 우방인 캐나다는 2022년 83%에서 현재 35%로 떨어졌다. 독일(83%→39%), 스웨덴(83%→31%) 등 서방 핵심 동맹국에서도 ‘믿을 수 있다’고 대답한 비율이 대폭 하락했다. 한국은 같은 기간 83%에서 57%로 하락했다.

36개국 36개 항목 전반에서 다수가 부정적인 가운데, 트럼프의 관세 정책에 대한 비판이 눈에 띄었다. 케냐(55% 지지)를 제외하면 주요 교역국 대부분에서 지지율이 낮았다. 독일은 8%, 한국은 14%, 일본은 15%에 불과했다. 36개국 어느 나라에서도 트럼프의 국제 현안 처리 전반에 과반이 찬성하지 않았다.

지난 2월28일부터 시작된 미국과 이스라엘의 이란 공습이 이번 조사 기간과 대부분 겹쳐 이란전이 미국에 대한 인식에 어떤 영향을 미쳤는지도 살펴볼 수 있었다. 퓨리서치센터는 연령·성별·교육수준 등을 통제한 회귀분석을 별도로 실시한 결과, 이란전이 진행될수록 그리스·인도·이탈리아·케냐·한국·스리랑카·스웨덴·태국 등 8개국에서 대미 호감도가 통계적으로 유의미하게 하락한 것으로 나타났다고 밝혔다.

특히 “한국은 호르무즈 해협을 통해 수송되는 에너지에 대한 의존도가 높으며, 조사 기간 중 에너지 가격이 급격히 상승했다”며 “한국인들의 자국 경제에 대한 인식은 조사 기간 크게 악화됐고, 미국에 대한 호감도 역시 마찬가지였다”고 분석했다.

올리비아 웨일스 백악관 대변인은 이 같은 조사 결과를 보도한 액시오스에 “바이든의 4년간 나약함 이후 트럼프 대통령이 국내외에서 미국의 강함을 회복시켰다”며 “‘힘을 통한 평화’ 외교정책은 미국을 안전하게 지키고 세계의 위협을 억제하는 검증된 접근법”이라고 이메일 성명을 통해 밝혔다.