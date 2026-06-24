“불안한 마음 든다면 오세요”···노원구, 마음건강지원센터 ‘마음잇다’ 문 열어

서울 노원구가 구민의 심리위기를 조기에 발견하고, 필요한 지원을 연계하는 마음건강지원센터 ‘마음잇다’를 7월 1일부터 본격 운영한다고 24일 밝혔다.

센터는 공릉동 도깨비시장 인근 동일로1036에 조성했다. 센터장과 상담 전문인력 등 4명이 상주한다.

센터에서 진행하는 상담은 생애주기별 맞춤 상담부터 학교 밖 청소년이나 민감한 성 상담에 이르기까지 다양하다. 상담을 원하는 구민은 누구나 방문하면 초기 상담, 심리검사 및 평가, 개인·가족·집단 상담, 마음 건강 교육 및 일상 회복 프로그램 운영, 지역 상담·복지·보건기관 연계 서비스 등을 받을 수 있다.

구민들은 굳이 시간과 비싼 비용을 들여 개별 심리상담소 등을 찾지 않아도 센터에서 기본적인 심리지원을 받고, 추후 필요한 전문기관 서비스까지 이어 제공받을 수 있다. 정신건강, 중독, 치매 등 분야별 전문기관과의 연계 체계도 단계적으로 강화해 나간다.

오승록 구청장은 “지역이 갖춘 다양한 마음 건강 인프라에 그치지 않고, 구민 입장에서 더 필요한 서비스를 심화시키기 위해 한 단계 발전한 모델을 구상했다”며 “심리적 어려움에 처한 구민이 센터를 통해 더 가까이, 더 필요한 도움을 받을 수 있기 바란다”고 말했다.