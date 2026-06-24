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본문 요약

서울 노원구가 구민의 심리위기를 조기에 발견하고, 필요한 지원을 연계하는 마음건강지원센터 '마음잇다'를 7월 1일부터 본격 운영한다고 24일 밝혔다.

상담을 원하는 구민은 누구나 방문하면 초기 상담, 심리검사 및 평가, 개인·가족·집단 상담, 마음 건강 교육 및 일상 회복 프로그램 운영, 지역 상담·복지·보건기관 연계 서비스 등을 받을 수 있다.

구민들은 굳이 시간과 비싼 비용을 들여 개별 심리상담소 등을 찾지 않아도 센터에서 기본적인 심리지원을 받고, 추후 필요한 전문기관 서비스까지 이어 제공받을 수 있다.

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“불안한 마음 든다면 오세요”···노원구, 마음건강지원센터 ‘마음잇다’ 문 열어

입력 2026.06.24 15:26

  • 류인하 기자

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오승록 노원구청장이 지난 12일 마음건강지원센터 ‘마음잇다’ 개소식에서 참석자들에게 인사말을 하고 있다. 노원구 제공

오승록 노원구청장이 지난 12일 마음건강지원센터 ‘마음잇다’ 개소식에서 참석자들에게 인사말을 하고 있다. 노원구 제공

서울 노원구가 구민의 심리위기를 조기에 발견하고, 필요한 지원을 연계하는 마음건강지원센터 ‘마음잇다’를 7월 1일부터 본격 운영한다고 24일 밝혔다.

센터는 공릉동 도깨비시장 인근 동일로1036에 조성했다. 센터장과 상담 전문인력 등 4명이 상주한다.

센터에서 진행하는 상담은 생애주기별 맞춤 상담부터 학교 밖 청소년이나 민감한 성 상담에 이르기까지 다양하다. 상담을 원하는 구민은 누구나 방문하면 초기 상담, 심리검사 및 평가, 개인·가족·집단 상담, 마음 건강 교육 및 일상 회복 프로그램 운영, 지역 상담·복지·보건기관 연계 서비스 등을 받을 수 있다.

구민들은 굳이 시간과 비싼 비용을 들여 개별 심리상담소 등을 찾지 않아도 센터에서 기본적인 심리지원을 받고, 추후 필요한 전문기관 서비스까지 이어 제공받을 수 있다. 정신건강, 중독, 치매 등 분야별 전문기관과의 연계 체계도 단계적으로 강화해 나간다.

오승록 구청장은 “지역이 갖춘 다양한 마음 건강 인프라에 그치지 않고, 구민 입장에서 더 필요한 서비스를 심화시키기 위해 한 단계 발전한 모델을 구상했다”며 “심리적 어려움에 처한 구민이 센터를 통해 더 가까이, 더 필요한 도움을 받을 수 있기 바란다”고 말했다.

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