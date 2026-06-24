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‘빅3’ 백화점 정기세일 “역대급 폭염 앞두고 여름 상품 50% 할인”

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본문 요약

롯데·현대·신세계 등 '빅3' 백화점이 유명 브랜드 여름 상품을 최대 50% 싸게 파는 정기세일에 들어간다.

패션, 스포츠, 아동, 리빙 등 모든 상품군의 400여개 브랜드가 총출동해 최대 40% 할인 판매한다.

패션 상품은 봄·여름 신상품을 최대 40% 싸게 판다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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‘빅3’ 백화점 정기세일 “역대급 폭염 앞두고 여름 상품 50% 할인”

입력 2026.06.24 15:39

  • 정유미 기자

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서울 광화문광장 분수터널을 지나가는 어린이들. 강윤중 기자

서울 광화문광장 분수터널을 지나가는 어린이들. 강윤중 기자

“올 여름 준비는 지금이 기회”

롯데·현대·신세계 등 ‘빅3’ 백화점이 유명 브랜드 여름 상품을 최대 50% 싸게 파는 정기세일에 들어간다. 이른 무더위에 역대급 폭염 예고가 나오자 하절기 베스트 상품으로 여름 성수기 수요를 일찌감치 선점하기 위해서다.

24일 백화점업계에 따르면 롯데백화점은 오는 26일부터 7월 12일까지 ‘2026 여름 정기 세일’을 펼친다. 패션, 스포츠, 아동, 리빙 등 모든 상품군의 400여개 브랜드가 총출동해 최대 40% 할인 판매한다. 패션 상품은 봄·여름 신상품을 최대 40% 싸게 판다. ‘톰브라운’, ‘자크뮈스’, ‘토리버치’, ‘아미’ 등 럭셔리 브랜드를 비롯해 ‘루에브르’, ‘레이브’, ‘세터’ 등 인기 K-패션 브랜드가 대거 참여한다.

수영복도 할인된 가격에 내놓는다. ‘나이키스윔’, ‘아레나’ 등 수영복을 최대 20% 싸게 판다. 여름 기능성 침구는 연중 최대 혜택가에 선보인다.

장마철 필수 아이템인 ‘레인웨어’ 행사도 준비했다. 오는 30일부터 7월 12일까지 잠실 롯데월드몰에서 ‘빈폴X헌터’ 팝업을 열고 한정판 콜라보 레인부츠와 레인코트를 특가에 내놓는다. 본점에서는 오는 26일부터 7월 9일까지 샌들 등을 최대 30% 할인가에 선보이는 ‘크록스’ 팝업을 운영한다.

롯데백화점 제공

롯데백화점 제공

현대백화점은 같은 기간 여름맞이 할인 혜택을 가득 담은 ‘더 세일’을 연다. 패션·잡화·스포츠 등 총 290여 개 브랜드가 참여해 최초 판매가 대비 최대 50% 할인 판매한다. 특히 무역센터점은 오는 29일 부터 다음달 2일까지 S/S(봄·여름) 플리츠 대전을 열고 ‘오일릴리’, ‘에르마노 설비뇨’, ‘림버림버’ 등 총 9개 브랜드 여성 의류를 50% 싸게 판다. 신촌점에서는 7월 3~9일까지 여름 침구류와 소파, 주방 용품 등 11개 브랜드 상품을 최대 절반값에 내놓는 ‘서머 리빙 리프레쉬’ 행사를 진행한다.

이색 팝업스토어도 마련했다. 더현대 서울에서는 내달 1일까지 8인조 걸그룹 ‘하츠투하츠’의 유통사 최초 팝업스토어를 열고 두 번째 미니앨범 ‘레몬탱’ 발매 행사를 진행한다. 오는 26일부터 다음 달 5일까지는 보이그룹 ‘에이티즈’의 미니 14집 ‘골든아워: 파트 5’ 발매 기념 팝업행사를 펼친다.

현대백화점 제공

현대백화점 제공

신세계백화점도 오는 26일부터 다음달 12일까지 ‘only SHINSEGAE SALE’을 진행한다. 여성·남성패션, 스트리트패션, 스포츠, 아동, 리빙·베딩, 키친·다이닝, 잡화 등 360개 브랜드가 참여해 여름상품을 최대 50% 할인판매한다.

눈길을 끄는 팝업스토어도 있다. 강남점 1층 오픈스테이지에서는 다음달 2일까지 디즈니 대표 캐릭터를 한국 전통문화 감성으로 재해석한 굿즈와 다양한 디즈니 캐릭터 상품을 선보인다. 부산 센텀시티점에서는 7월 2일부터 브랜드 ‘다이닛’ 팝업스토어를, 사우스시티점에서는 여름 맞이 ‘킨’과 ‘우포스’ 팝업스토어를 연다.

신세계백화점 제공

신세계백화점 제공

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