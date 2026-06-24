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충북대학교는 영국 글로벌 대학평가기관인 '타임즈고등교육'이 발표한 '2026 THE 세계 대학 영향력 평가'에서 세계 81위를 기록했다고 24일 밝혔다.

THE 세계 대학 영향력 평가는 유엔의 지속가능발전목표 달성을 위해 대학의 교육, 연구, 사회 공헌, 산학 협력, 국제 협력 성과를 종합적으로 평가해 순위를 발표한다.

이 평가에서 충북대는 전 세계 대학 1603곳 가운데 81위를 기록했다.

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충북대, ‘THE 세계 대학 영향력 평가’서 세계 81위

입력 2026.06.24 15:43

  • 이삭 기자

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충북대학교 전경. 충북대 제공.

충북대학교 전경. 충북대 제공.

충북대학교는 영국 글로벌 대학평가기관인 ‘타임즈고등교육(Times Higher Education, THE)’이 발표한 ‘2026 THE 세계 대학 영향력 평가’에서 세계 81위를 기록했다고 24일 밝혔다.

THE 세계 대학 영향력 평가는 유엔(UN)의 지속가능발전목표(SDGs) 달성을 위해 대학의 교육, 연구, 사회 공헌, 산학 협력, 국제 협력 성과를 종합적으로 평가해 순위를 발표한다.

이 평가에서 충북대는 전 세계 대학 1603곳 가운데 81위를 기록했다. 국내 대학 중 8위, 국가거점국립대학교 가운데 4위다.

충북대는 올해 SDG 17(지구촌 협력 확대)을 포함, 7개 분야에 참여했다. SDG 3(건강 및 웰빙) 96위, SDG 4(양질의 교육) 87위, SDG 11(지속가능한 도시 및 공동체) 37위, SDG 17(지구촌 협력 확대) 44위에 올랐다.

충북대는 글로컬대학30사업과 국립대학육성사업, 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 등 대학 발전을 위해 추진한 사업이 국제적인 평가에서 좋은 결과를 얻어 이 같은 성적을 거둔 것으로 분석했다.

충북대 관계자는 “여러 사업을 기반으로 교육과 연구, 산학협력, 국제 협력의 경쟁력을 강화해 지역과 함께 성장하는 글로벌 혁신대학으로 도약하겠다”고 말했다.

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