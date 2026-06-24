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본문 요약

일본 정부가 방위산업 육성과 무기 수출 확대를 전담할 새 조직 설립을 추진한다.

24일 아사히신문 등에 따르면 일본 정부는 무기 생산과 수출을 지원하는 신규 조직을 설립하는 방안을 내달 각의에서 확정할 경제재정운영·개혁 기본방침인 '호네부토 방침'에 포함할 예정이다.

일본 정부는 이 조직을 통해 유사시 장기간 전투를 지속할 수 있는 능력인 '계전능력'과 첨단 방위 기술을 종합적으로 확보한다는 구상이다.

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‘강한 일본’ 내건 다카이치, 무기 수출 전담조직 만든다

입력 2026.06.24 15:45

  • 백민정 기자

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지난달 25일 일본 도쿄 총리 관저에서 사나에 다카이치 총리가 언론에 브리핑하고 있다. 로이터연합뉴스

지난달 25일 일본 도쿄 총리 관저에서 사나에 다카이치 총리가 언론에 브리핑하고 있다. 로이터연합뉴스

일본 정부가 방위산업 육성과 무기 수출 확대를 전담할 새 조직 설립을 추진한다. 살상 무기 수출을 사실상 허용한 데 이어 방산 생산 기반과 수출 체계를 강화하려는 움직임으로 풀이된다.

24일 아사히신문 등에 따르면 일본 정부는 무기 생산과 수출을 지원하는 신규 조직을 설립하는 방안을 내달 각의(국무회의)에서 확정할 경제재정운영·개혁 기본방침인 ‘호네부토(骨太) 방침’에 포함할 예정이다.

일본 정부는 이 조직을 통해 유사시 장기간 전투를 지속할 수 있는 능력인 ‘계전능력’과 첨단 방위 기술을 종합적으로 확보한다는 구상이다. 조직 형태는 정부가 관여를 보장하는 독립행정법인이 유력한 것으로 알려졌다.

호네부토 방침에는 탄약 생산 능력 강화를 위한 ‘방위생산기반강화법’ 개정 방안도 담길 전망이다. 일본 정부는 유사시 필요한 탄약과 군수물자를 안정적으로 확보할 수 있는 생산 체계를 구축하는 데 주력하고 있다.

공급이 불안정한 핵심 군수 장비의 경우 정부가 생산시설을 보유하고 민간 기업에 운영을 맡기는 방식 도입도 검토 중이다. 이를 통해 방산 생산 기반에 대한 국가 개입을 확대하겠다는 것이다.

무기 수출 확대를 위한 새로운 제도도 추진된다. 일본 정부는 새 조직이 국내 방산업체로부터 장비를 일괄 구매한 뒤 해외 정부와 직접 계약을 맺어 수출하는 일본판 대외군사판매(FMS) 체계 도입을 검토하고 있다.

정부는 관련 조직 설립을 위한 법안을 내년 정기국회에 제출할 방침이라고 아사히신문은 전했다.

요미우리신문은 호네부토 방침에 다카이치 사나에 정권이 추진하는 ‘강한 일본 만들기’ 전략도 포함될 예정이라고 보도했다. 정부는 위기관리와 성장투자를 중심으로 한 17개 전략 분야의 민관 투자 로드맵을 본격 추진할 계획이다.

에너지 안보 분야에서는 해외 석유·가스 개발 권익을 보호하고 공급망을 다변화하는 한편 안정적인 수송 체계를 확보하는 방안이 담길 것으로 알려졌다. 원자력 분야에서는 원전 재가동을 가속화하고 관련 안전 규제의 재검토를 추진하는 방안도 논의될 전망이다.

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