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6일 만에 퇴원한 장동혁 “대표 거취는 당원 몫” 사퇴론 일축…친한계 “최소 재신임이라도 물어라”

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본문 요약

장동혁 국민의힘 대표가 24일 "당대표 거취는 당원들이 결정할 문제다. 당대표 마음대로 결정할 문제도 아니고 몇몇 의원들이 결정할 문제는 더더욱 아니다"라고 말했다.

장 대표는 "민주당이 공소취소 특검을 포기하고 법원이 즉각 이재명의 재판을 재개하도록 우리 당 모두가 하나로 힘 모아 싸워야 한다"며 "우리가 하나 돼 싸우지 않는다면 국민들 지지는 다시 우리 당을 떠날 것"이라고 밝혔다.

박 의원은 장 대표 기자회견 후 페이스북에 "장 대표가 사퇴를 거부하려면 적어도 당원들에게 재신임이라도 물어야 한다. 일말의 양심을 보여주는 길"이라며 "패장이 이런 뻔뻔함을 보인 적은 정당사에 없다"고 적었다.

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6일 만에 퇴원한 장동혁 “대표 거취는 당원 몫” 사퇴론 일축…친한계 “최소 재신임이라도 물어라”

입력 2026.06.24 15:57

수정 2026.06.24 16:05

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장 “재선거보다 우선되는 일 없어”

박정훈 “패장이 이런 뻔뻔함 보이나”

장동혁 국민의힘 대표가 24일 “당대표 거취는 당원들이 결정할 문제다. 당대표 마음대로 결정할 문제도 아니고 몇몇 의원들이 결정할 문제는 더더욱 아니다”라고 말했다. 지난 18일 단식 후유증 등으로 입원한 뒤 이날 퇴원한 장 대표는 자신에 대한 사퇴론을 일축했다. 친한동훈계인 박정훈 의원은 “재신임이라도 물어라”며 반발했다.

장동혁 국민의힘 대표(오른쪽에서 두번째)가 24일 국회에서 기자회견을 하기 위해 입장하고 있다. 박민규 선임기자

장동혁 국민의힘 대표(오른쪽에서 두번째)가 24일 국회에서 기자회견을 하기 위해 입장하고 있다. 박민규 선임기자

장 대표는 이날 퇴원 후 국회에서 기자회견을 열어 이같이 밝혔다. 장 대표는 “지금은 (6·3 지방선거) 재선거에 힘을 모아야 할 때다. 그 어떤 일도 이에 우선할 수는 없다”고 말했다.

장 대표는 “우리 당을 바로 세우는 일이 보수 재건의 첫걸음이라 믿는다”며 “당을 쇄신하고 당의 기강을 확립하는 일은 더 이상 미룰 수 없는 과제가 됐다”고 말했다. 그는 “진정한 당원 주권시대를 여는 것이 보수를 재건하는 가장 확실한 길”이라며 “저는 당원들께서 바라시는 진짜 보수 재건을 이루기 위해 노력을 아끼지 않을 것”이라고 말했다.

장 대표는 “(더불어)민주당이 공소취소 특검을 포기하고 법원이 즉각 이재명의 재판을 재개하도록 우리 당 모두가 하나로 힘 모아 싸워야 한다”며 “우리가 하나 돼 싸우지 않는다면 국민들 지지는 다시 우리 당을 떠날 것”이라고 밝혔다.

박 의원은 장 대표 기자회견 후 페이스북에 “장 대표가 사퇴를 거부하려면 적어도 당원들에게 재신임이라도 물어야 한다. 일말의 양심을 보여주는 길”이라며 “패장이 이런 뻔뻔함을 보인 적은 정당사에 없다”고 적었다.

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