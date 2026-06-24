링컨 전 대통령 얼굴마저 현수막 덮였는데···FIFA의 ‘칼규정’ 속 딱 하나 살아남은 ‘이 로고’

월드컵경기장, 공식 후원사 제외 모든 로고 미노출 경기장 외부 포함 상공, 내부 모든 공간에도 적용 벤츠 스타디움, 구조 상 가리기 힘들어 존치 메트라이프 스타디움 내 컵홀더 로고도 살아남아









국제축구연맹(FIFA)은 월드컵이 열리는 경기장에 FIFA 공식 후원사가 아닌 회사들의 로고는 철저히 가리도록 규정한다. 경기장 상공은 물론 외부에 붙어있는 모든 회사 로고를 가려야 하고 이 규정은 경기장 내부 모든 공간에도 적용된다.

이 규정은 월드컵이 열릴 때마다 이색적인 볼거리를 제공한다. 이번 2026 북중미 월드컵에서 가장 화제가 된 건 샌프란시스코의 리바이스 스타디움이다. 리바이스는 경기장 외벽에 달린 로고의 테두리가 그대로 드러나도록 흰색 천을 덮어둬 역발상 마케팅으로 주목을 받았다. 리바이스는 이 임시 로고를 공식 SNS의 프로필 사진으로 수정해 웃음을 안겼다.

반면 가장 큰 논란을 낳은 건 필라델피아 링컨 파이낸셜 필드다. 경기장 전면에 에이브러햄 링컨 전 미국 대통령의 초상이 걸려있는데 이 역시 FIFA 규정의 예외가 될 순 없었다. ‘FIFA WORLD CUP 2026’이 적힌 파란색 천이 링컨 전 대통령의 얼굴을 뒤덮었다.

















FIFA의 철저한 후원사 관리 방침 속에서도 살아남은 기업이 있다. 애틀랜타에 있는 메르세데스-벤츠 스타디움은 경기장 시설에 손상을 입히지 않는 범위에서 메르세데스-벤츠 로고를 가릴 수는 없다는 판단에 따라 이번 대회 유일한 예외 사례로 남았다. 경기장 외관에 적힌 메르세데스-벤츠라는 글씨는 그대로 남아있고 대신 로고와 다른 벽면에는 FIFA를 홍보하는 대형 현수막들이 걸렸다.

뉴저지 메트라이프 스타디움의 경우 외관은 철저하게 가렸지만 내부 8만석 규모의 좌석에 달린 컵홀더가 문제였다. 모든 컵홀더에 보험사인 메트라이프 로고가 붙어있는데 뉴저지는 이를 일일이 가리려면 너무 큰 비용이 든다고 반발했다. FIFA 공식 후원사 중 보험사는 없다는 점도 참작돼 컵홀더의 메트라이프 로고는 그대로 유지하게 됐다.









월드컵 기간에는 경기장 명칭도 임시로 새롭게 바뀐다. ‘디애슬레틱’에 따르면 월드컵이 열리는 도시에서는 개막전 최소 14일 전부터 모든 교통 안내 표지판에 FIFA가 지정한 명칭을 사용해야 한다. 정부 기관의 공식 홍보물에도 기존 경기장 명칭을 써선 안 된다.

메트라이프 스타디움은 뉴욕이 아닌 뉴저지에 있는데도 월드컵 기간에는 뉴욕 뉴저지 스타디움으로 불린다. 메사추세츠 폭스버러에 있는 질레트 스타디움은 보스턴과 약 30마일 떨어져 있지만 보스턴 스타디움으로 불려야 한다.