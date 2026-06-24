‘14명 사상’ 우도 렌터카 돌진사고 운전자에 금고 4년 선고···1심 법원 “급발진 사고 아냐”

지난해 11월 제주 우도 천진항에서 14명의 사상자를 낸 렌터카 운전자에게 1심에서 금고형이 선고됐다.

24일 법조계에 따르면 제주지방법원 형사1단독은 지난 22일 교통사고처리 특례법 위반(치사상) 혐의로 재판에 넘겨진 운전자 A씨(62)에 대해 금고 4년을 선고했다.

A씨는 지난해 11월24일 오후 2시48분쯤 제주시 우도면 천진항에서 렌터카 승합차를 운전하던 중 돌진해 보행자들을 들이받는 사고를 낸 혐의를 받는다.

이 사고로 3명이 숨졌고, 11명이 중경상을 입었다. 당시 A씨가 운전한 승합차는 도항선에서 내린 지 얼마 되지 않아 속도를 높여 약 150m가량을 질주하다가 대합실 옆 전신주를 들이받은 후 멈춰 섰다.

A씨는 사고 직후 경찰 조사에서 ‘급발진 사고’를 주장해 왔다.

하지만 재판부는 검경이 확보한증거를 토대로 A씨의 주장을 받아들이지 않았다.

검경은 인근 차량의 블랙박스 영상과 폐쇄회로(CC)TV 영상에서 사고 차량의 후방 브레이크등에 불이 들어오지 않은 점 등을 고려할 때 급발진으로 볼 만한 정황을 발견하지 못했다고 밝혔다.

제주지검은 “영장단계부터 차량의 사고기록장치(EDR) 분석, 사고 승합차에 대한 진단 및 결함 분석 등 보완 수사를 요구한 결과 A씨의 과실에 의한 것이라는 객관적인 증거를 확보했다”고 밝혔다.

검찰은 아울러 피해 규모가 매우 중한 점, 피고인이 급발진을 주장하며 반성하지 않는 점, 일부 피해자와는 합의에 이르지 않은 점 등을 고려해 양형부당 항소를 제기할 방침이다.

재판부는 “피고인 주장처럼 급발진에 의한 사고가 아니란 점이 인정된다”면서 “피고인의 과실이 중하고, 유족 지급 보험금만으로는 피해가 완전히 회복되기 어려운 점, 일부 피해자들과 합의되지 않은 점 등을 고려했다”고 밝혔다.