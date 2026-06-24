‘교인 국힘 집단 가입 의혹’ 이만희 신천지 총회장 구속 갈림길

국민의힘에 신도를 대거 가입 시켜 정치권에 부당한 영향력을 행사하려 한 혐의를 받는 이만희 신천지 총회장이 구속 갈림길에 섰다.

김진만 서울중앙지법 영장전담 부장판사는 24일 오후 2시부터 정당법 위반·업무방해 혐의를 받는 이 총회장에 대한 영장실질심사(구속 전 피의자 심문)를 진행했다. 이 총회장은 이날 오후 1시40분쯤 심사가 열리는 서울중앙지법에 출석해 ‘국민의힘 당원 가입을 직접 지시했는지’, ‘윤석열 전 대통령을 지원하기 위해 가입시켰는지’ 등을 묻는 취재진에게 답하지 않고 법정으로 향했다.

이 총회장은 20대 대선과 22대 총선 당시 국민의힘 당내 경선 과정에서 영향력을 행사하려고 2021년부터 2024년까지 국민의힘에 교인을 대거 가입시킨 혐의를 받는다. 이 사건을 수사하는 정교 유착 검·경 합동수사본부는 이 총회장의 지시로 5만명이 넘는 신천지 신도가 국민의힘 책임 당원으로 가입했다고 보고 있다. 현행 정당법은 개인 자유의사에 반해 정당 가입이나 탈당을 강요할 수 없다고 정한다.

신천지는 ‘필라테스 프로젝트’라는 이름까지 붙여가며 교인의 당원 가입을 조직적으로 실행한 것으로 조사됐다. 신천지가 국민의힘 내에서 영향력을 과시한 뒤 윤석열 정부에서 교회 건물 용도변경 등 각종 교단 현안을 해결할 것을 요구하려 했다는 게 수사팀 시각이다. 합수본은 조직적 당원 가입이 국민의힘 선거 업무에 지장을 줬다고 보고 업무방해 혐의도 적용했다.

이 총회장은 신천지 집단 당원 가입 의혹의 ‘정점’으로 지목된 인물이다. 합수본은 이 총회장 지시가 ‘신천지 2인자’ 고동안 전 총무를 통해 각 지파장으로 내려가면서 일선 교회에 퍼졌다고 본다.

앞서 합수본은 같은 혐의로 고 전 총무와 전직 요한·시몬지파 총무 등 핵심 간부 세명에 대해 구속 영장을 청구했고, 법원이 지난 17일 영장을 발부했다. 합수본이 이 총회장의 신병을 확보한다면 신천지 상대 수사는 더 확대될 가능성이 있다. 합수본은 고 전 총무가 2017년부터 신천지 교단 재정을 관리하면서 이 총회장의 법무 비용과 홍보비 명목으로 교인들에게 113억원 이상의 금품을 받아 챙겼다고 의심하고 있다.

다만 일각에서는 이 총회장이 95세의 고령이고 거동이 온전치 못한 점 등이 법원의 판단에 영향을 미칠 수 있다는 분석도 나온다.

합수본은 지난 1월 수사를 개시한 뒤 신천지와 국민의힘 등을 상대로 압수수색에 착수했다. 압수물을 분석한 뒤 전·현직 신천지 간부를 차례로 불러 조사했고 지난 4일에는 이 총회장도 피의자 신분으로 조사했다. 이 총회장은 당시 대부분 혐의를 부인한 것으로 전해졌다.