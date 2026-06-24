‘6.25 주간’ 연평도 찾은 이 대통령 “징집병 최소화하고 선택적 모병제로”

이재명 대통령이 24일 인천 옹진군 연평도 군부대를 방문해 “징집병을 최소화하고 모병을 통해서 직장으로 군을 선택할 수 있게 바꿔나가겠다”고 밝혔다. 6·25 전쟁 76주년과 호국보훈의 달을 계기로 안보 행보에 나서면서 병역 문제에 민감한 20대 남성층을 겨냥해 외연 확장에 나선 것으로도 풀이된다.

이 대통령은 이날 해병대 연평부대 포9대대를 찾아 장병들과 오찬간담회를 진행하며 이같이 말했다. 이 대통령은 장병들에게 “약간 억울한 생각이 들 수 있다고 생각한다. 약간이 아니라 많이 억울할 수도 있다”며 “여러분처럼 특별한 희생을 치르는 사람들에게는 특별한 보상을 통해서 형평을 이뤄야 된다는 게 제 신념이다. 가능한 방법들이 어떤 건지 충분히 찾아보겠다”고 말했다.

이 대통령은 “우리 병사들의 역할도, 우리 군인들의 역할도 과거와는 달리 첨단무기 장비 체제를 운영하는 전문 병사로, 전문 간부로 새롭게 태어나서 여러분이 군에서 보내는 시간들이 결코 아까운 시간을 허비하는 것이 아니라 사회에 나가서도 충분히 자기 기량을 발휘할 수 있도록 군 체제를 바꿔보겠다”고 밝혔다.

이 대통령은 “본인 성향이나 자질, 취향에 맞게 필요한 일들을 하게 하고, 가능하면 자기 장래 직업 계발에 도움이 되는 전문 영역을 존중하는 게 좋겠다”며 “그게 우리가 하려고 하는 선택적 모병제”라고 말했다. 선택적 모병제 도입은 이 대통령의 대선 공약이다. 이 대통령은 “다 모병으로 바꾸겠다는 것은 아니고 예산이 허용되는 범위 내에서 최대한 가능하면, 정상적이고 충분한 보수를 지급받는 장기의 직업군인을 선택하든지, 아니면 그게 싫으면 단기 징병에 응하는 선택하는 게 낫다는 취지”라고 말했다.

이 대통령은 간담회 후 방탄모와 전투조끼를 착용한 후 K9 자주포에 탑승해 K-6 중기관총 손잡이를 잡고 실사격 자세를 취했다. 사격장에선 K2 소총 10발을 쏴 영점 표적지에 적중하고, K15 경기관총 15발도 사격했다.

평화전망대 시찰에 나선 이 대통령은 중국 어선이 북방한계선(NLL)을 무단 침범해 조업을 하는 상황을 보고받았다. 정동혁 연평부대 포9대대장이 “(중국 조업선들이 NLL에) 근접해있고 내려도 와있다”고 말하자, 이 대통령은 “우리가 단속 선박을 상주시키든지 그래야 하지 않나”라고 말했다. 관계자들이 NLL 경계를 놓고 북한과의 충돌 가능성을 우려하자 이 대통령은 “북한 선박도 아니고 중국 선박이 경계 지점에 와서 분쟁을 일으키고 이런 건 못하게 해야 한다”고 밝혔다.