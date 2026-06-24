이란 ‘호르무즈 수수료 부과’ 움직임에 루비오 “해협 통행료 부과는 국제법 위반”

이란이 호르무즈 해협의 통항 서비스 비용 부과 체계를 마련하고 있는 것으로 나타났다. 미국과 이란의 종전 후속 협상이 진행 중인 가운데 이란이 호르무즈 해협에서 수수료 부과를 현실화하면서 양국의 갈등이 심화할 수 있다는 우려가 나온다.

뉴욕타임스(NYT)는 23일(현지시간) 이란이 최근 호르무즈 해협에 대한 통제력을 강화하기 위해 관련 기관과 절차를 도입하고 있다고 보도했다.

무사 레자이 이란 보험감독청장은 지난 21일 호르무즈 해협만을 전담하는 새로운 보험회사가 설립됐다고 밝혔다. 앞서 이란 페르시아만해협청(PGSA)은 해협을 통과하는 모든 선박이 의무 보험에 가입해야 한다고 밝힌 바 있다. 현재 보험은 무료이며 미국과 이란의 종전 양해각서(MOU)에 따른 60일간의 협상 기간 동안 비용이 부과되지 않는다.

이란과 미국은 MOU 체결에 따라 지난 18일부터 60일간 호르무즈 해협을 무료 개방하기로 했다. 하지만 이란은 60일이 지난 후에는 수수료 등 통행에 관한 대가를 받겠다는 뜻을 시사해왔다.

전문가들은 이같은 조치가 수수료 부과를 위한 사전 단계이며 후속 협상 이후 이란이 사실상 통행료를 도입할 것으로 전망했다. 해운 전문 매체 로이드리스트의 편집장 리처드 미드는 “PGSA의 보험 가입 요구는 향후 이란이 호르무즈 해협에서 수수료를 부과할 수 있는 길을 열어주는 것”이라며 “이름만 다를 뿐 사실상 통행세”라고 NYT에 말했다.

이란과 오만은 호르무즈 해협 통항 서비스 비용 부과 체계와 관련한 논의를 이어가고 있다. 양국은 이날 고위급 회담 이후 관련 공동 성명을 발표했다. 양국은 성명을 통해 “양측은 호르무즈 해협의 항행 관리 및 관련 서비스 제공, 관련 비용에 대해 국제 기준에 부합하는 합의를 하기 위해 양국 외교부 간 공동 실무 그룹을 통해 이 문제에 관한 대화를 지속하기로 했다”고 밝혔다. 이어 “호르무즈 해협과 관련한 모든 협정은 해협 연안 두 국가(이란과 오만)의 주권과 주권적 권리를 전적으로 존중해야 한다”고 했다.

이란이 호르무즈 해협에 관한 통제권을 주장하면서 미국과 갈등을 겪을 것으로 보인다. 이날 아랍에미리트연합(UAE)에 도착한 마코 루비오 미국 국무장관은 호르무즈 해협에 대한 이란의 수수료 부과와 관련해 용납하지 않을 것이라고 입장을 분명히 했다. 루비오 장관은 “이곳(호르무즈 해협)은 국제수로”라며 “어떤 나라도 국제 수로에서 통행료나 요금을 부과할 수 없다”고 말했다. 그러면서 “그것이 현행 국제법이고 현실”이라며 “이 지역의 모든 국가가 우리 의견에 동의할 것으로 생각한다”고 덧붙였다.

일부 걸프 국가들은 호르무즈 해협에서 이란이 통행료를 부과하지 못하도록 해야 한다는 미국의 명확한 입장을 요구하고 있다. 루비오 장관은 이날 UAE를 시작으로 쿠웨이트와 바레인 등 걸프 3개국을 순방할 예정이다. 그는 호르무즈 해협 문제, 이란의 탄도미사일 제한 등 MOU에 관해 걸프국가들이 갖는 불안감을 순방 중 논의할 계획이 있냐는 질문에 “그 문제는 분명히 제기될 것”이라고 답했다.

전쟁 기간 호르무즈 해협 폐쇄로 인해 통항이 제한된 선박들의 피해는 계속 이어지고 있다. 이날 파이낸셜타임스 보도에 따르면 걸프 해역에 발이 묶인 화물선이 1200척에 달하고 화물의 가치는 약 1250억달러(약 192조원)인 것으로 추정된다. 유엔 산하 국제해사기구(IMO)는 걸프 해역에 고립된 선박들과 선원 1만1000여 명을 구조하기 위한 대규모 작전에 착수했다.