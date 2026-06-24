원·달러 환율 1540원대 마감···금융위기 후 17년만

원·달러 환율이 2009년 글로벌 금융위기 이후 17년 만에 처음으로 1540원대로 마감했다. 미국 달러화 가치 강세와 국내 증시의 외국인 순매도가 이어진 결과로 풀이된다.

24일 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간 거래 종가는 전날보다 2.7원 오른 1541.8원이었다. 환율이 주간 종가 기준으로 1540원을 넘은 때는 2009년 3월 9일(1549.0원) 이후 17년 만이다.

이날 원·달러 환율은 1534.9원으로 출발한 뒤 점차 상승했다. 오후 한때 최고치로 1542.9원을 찍기도 했다.

원·달러 환율은 지난 15일 1511.6원으로 마감한 이래 19일 하루를 제외하고 계속 올랐다. 특히 지난 17일(현지시간) 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 기준금리 인상 가능성을 내비친 후 달러 강세가 지속했다.

주요 6개국 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 이날 오후 101.508까지 올라 지난해 5월13일(고가 101.795) 이후 1년 1개월 만에 가장 높았다. 달러인덱스가 100을 웃돌면 달러 가치가 장기 평균보다 높은 강세 국면으로 평가된다.

외국인 투자자가 국내 주식을 대량으로 판 것도 달러 수요를 늘려 환율 상승을 부추겼다. 이날 유가증권시장(코스피)에서 외국인 투자자는 약 4조6000억원어치 순매도했다. 지난 19일부터 4거래일 연속 순매도다.

최근 일론 머스크의 우주항공기업 스페이스X 가 IPO(기업공개)를 하고, 오픈AI와 앤트로픽 등 대형 기술기업이 상장을 앞두고 있어 ‘서학개미’들의 달러 수요가 많아졌다는 분석도 나온다.

정부는 외국인의 주식 매도가 끝나면 환율이 안정될 것으로 기대하고 있다.

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 전날 국무회의에서 “환율 상승이 구조적인 문제냐, 단기적인 문제냐”고 이재명 대통령이 묻자 “외국인이 작년 말 대비해서 (주식시장에서) 2배 정도 벌다 보니까 한 10%를 매각했다”며 “이런 게 정리되고 나면 환율이 좀 안정되지 않을까 싶다”고 말했다.