배달 라이더, 소상공인 지원···전재수 인수위 “민생 비상조치 최우선 이행할 것”

전재수 부산시장 당선인 인수위원회인 ‘다시 뛰는 부산 위원회’가 전 당선인의 취임 이후 ‘민생 100일 비상조치를 최우선 과제로 이행하겠다’고 밝혔다.

인수위 차재권 위원장은 24일 부산시의회 브리핑룸에서 중간보고회를 열고 “배달 라이더 유류비 특별 지원, 소상공인 긴급 자금 연계, 플랫폼 노동자 권익강화 등 현장에서 청취한 요구를 전 당선인의 취임 즉시 행동에 옮길 것”이라고 밝혔다.

차 위원장은 이어 “민생100일 비상조치를 위한 예산은 관련 부서와 꾸준히 협의 중”이라며 “오는 28일 최종 검토를 거쳐 120여 개의 핵심 공약을 추려낼 예정”이라고 덧붙였다.

인수위는 출범 직후부터 39회 현장 간담회를 통해 현장 관계자 396명을 만났고, 대민 간담회 36회를 통해 시민·단체·협회 관계자 227명에게 의견을 청취했다고 밝혔다.

차 위원장은 “(지역 예술계 일각에서 예산 낭비 논란 등이 불거진)‘퐁피두 미술관’ 분관 유치와 ‘라 스칼라’ 공연 등도 시민·이해 당사자와 논의를 이어나갈 것”이라고 말했다.

‘전 당선인이 선거 기간 전면 재검토를 언급하지 않았느냐’는 취재진 질문에는 “당선인의 입장은 최대한 신중하자는 것”이라며 “당면 현안과 관련한 명확한 답변을 듣는 데에는 상당한 시간이 걸릴 수 있다”고 설명했다.

6·3 지방선거 당시 진행된 부산 북갑 보궐선거에서 낙선한 하정우 전 AI미래기획수석 비서관의 부산 경제부시장 인선과 관련된 발표는 나오지 않았다.

전 당선인이 지난 22일 부산 북구에서 하 전 수석을 만났다는 사실이 알려지면서 지역 정가에서는 부시장 인선을 위한 회동일 수 있다는 관측이 나왔다. 차 위원장은 “인수위는 당선인 인사에 관여할 수 없고, 관심이 크지 않다”며 “당선인의 의지가 중요한 만큼 정무직 인사는 차후 공개될 것”이라고 말했다.