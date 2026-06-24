경찰, ‘집사 게이트’ 김예성 씨 등 3명 사기혐의 송치···“김건희 연관성은 없어”

김건희 여사와 친분을 내세워 청탁성 투자를 받았다는 이른바 ‘집사 게이트’ 의혹을 수사한 경찰이 조영탁 IMS모빌리티 대표 등 3명을 검찰에 넘겼다.

경찰청 3대 특검 인계사건 특별수사본부(특수본)는 24일 조 대표와 김예성 전 IMS모빌리티 부사장, 민경민 오아시스에쿼티파트너스 대표 등 3명을 특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의로 서울중앙지검에 불구속 송치했다고 밝혔다.

조 대표 등은 2023년 6월 HS효성, 카카오모빌리티 등 12개 회사 투자 담당자들에게 “IMS모빌리티는 곧 코스닥에 상장할 회사”라고 하는 등 투자자들을 속여 총 185억원 상당의 투자금을 편취한 혐의를 받는다.

특수본은 당시 IMS모빌리티 재무상태 등을 고려하면 투자 조건을 실행할 능력이 없었는데도 투자금을 받은 것으로 보고 사기 혐의가 인정된다고 판단했다. 앞서 김건희 여사 관련 의혹을 수사한 민중기 특별검사팀이 수사한 업무상 배임 혐의에 대해서는 불송치 결정했다. 특검팀은 조 대표 등이 투자사 임원들과 공모해 투자사들에 손해를 끼쳤다고 보고 조 대표 등 17명을 특경법상 업무상 배임 혐의로 경찰 특수본에 인계했으나, 경찰은 해당 혐의를 인정할 증거가 부족하다고 봤다.

특수본은 이번 사건과 김 여사의 연관성도 확인되지 않았다고 밝혔다. 이 사건은 김건희 여사의 ‘집사’로 알려진 김 전 부사장이 연루돼 이른바 ‘집사 게이트’로 불렸다.

조 대표 등 3명은 이 사건 관련 배임·횡령 등 혐의로 별도 재판을 받고 있다. 김검희 특검팀은 앞서 IMS모빌리티가 2023년 투자를 유치하는 과정 등에서 조 대표 등이 일부 금액을 유용했다고 보고 재판에 넘겼다. 1심 재판부는 지난 12일 조 대표 등에게 무죄를 선고하거나 공소를 기각했다. 특검팀은 이에 불복해 항소했다.