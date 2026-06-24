정청래 민주당 대표직 사퇴…“오직 민심, 오직 당심만 보고 가겠다” 연임 도전 수순

정청래 더불어민주당 대표가 24일 대표직에서 사퇴했다. 정 대표는 “오직 민심, 오직 당심만 보고 저의 길을 가겠다”며 연임 도전을 시사했다. 6·3 지방선거 후 당 지도부 책임론, 지지율 하락 등으로 여당 내 혼란이 지속되는 가운데 정 대표가 연임 수순을 밟으면서 여당 내 갈등은 더욱 심화할 것으로 보인다.

정 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회를 마무리하며 “오늘 저의 최고위원 주재 회의는 마지막일 것 같다”며 “당대표직을 내려놓겠다”고 밝혔다.

정 대표는 자신의 성과로 “강력한 개혁 당대표의 깃발을 올렸다”고 말했다. 그는 “당원주권정당·1인 1표·검찰개혁·언론개혁·사법개혁 어느 것 하나 쉬운 것이 없었다”며 “당 안팎의 저항으로 하루도 편할 날이 없었지만 말없이 묵묵히 일했다”고 말했다. 그는 “이재명 정부의 성공을 위해 당·정·청, 원팀·원보이스로 뒷받침하려고 혼신의 노력을 다했다”고 말했다.

검찰 보완수사권 폐지 등 선명한 개혁 노선도 강조했다. 정 대표는 “개혁은 자전거 페달과 같아서 하루라도 개혁을 멈추면 쓰러진다”며 “이재명 정부는 중도 실용을 주창하지만 한시도 개혁의 과제를 멈출 수 없다”고 말했다. 그는 “6.3 지방선거는 단결하면 승리하고 분열하면 패배한다는 교훈을 남겼다”며 “총선 승리, 정권 재창출을 위한 통합과 연대를 진지하게 고민해야 한다”고 말했다. 조국혁신당과의 합당을 재논의해야 한다는 취지로 해석됐다.

정 대표는 이재명 대통령과 자신의 관계를 “정치적 운명 공동체, 전우, 동지”라고 표현했다. 그는 “윤석열 검찰 독재 정권의 야당 탄압, 정적 제거, 이재명 죽이기에 맞서 이 대표의 가장 옆자리에서 함께 싸웠다”며 “이러쿵저러쿵 누가 뭐래도 이 대통령을 끝까지 지킬 사람은 저 정청래”라고 말했다. 그는 “이 대통령과의 의리는 누가 뭐래도 정청래가 맨 앞자리에서 지킨다”고 말했다.

정 대표의 사퇴는 오는 8·17 전당대회에서 연임 도전을 위한 수순으로 보인다. 정 대표는 “당대표직을 내려놓지만 이재명 정부의 성공을 위해서 제가 서 있는 위치에서 최선을 다하겠다”며 “그 길이 비록 험난한 고난의 가시밭길일지라도 오직 민심, 오직 당심만 보고 저의 길을 가겠다”고 말했다. 그는 “국민과 당원 지지자 여러분께서는 각자의 위치에서 진정 이재명 정부의 성공을 위한 길을 위하여 최선을 다해 달라”고 말했다.

민주당은 전당대회까지 한병도 원내대표 직무대행 체제로 운영된다. 민주당은 오는 26일 당무위원회에서 전당대회준비위 구성안을 의결할 예정이다.