지난 22일 아침(현지시간) 영국 총리 관저인 런던의 ‘다우닝가 10번지’ 앞에 한 남성이 나타났다. 몸에 달라붙는 검은 티셔츠 차림의 남성은 익숙한 몸놀림으로 연설대를 설치하기 시작했다. 곧바로 소셜미디어가 그의 영상과 사진으로 도배됐다.

젊고 건장한 남성의 별명은 ‘핫 포디엄 가이’(Hot Podium Guy·HPG), 진짜 이름은 토비어스 고프다. 음향 기술자인 고프는 총리 사임 등 중대 발표가 있을 때마다 다우닝가 10번지 앞에 연설대를 설치하고 마이크 테스트를 한다. 그의 등장 자체가 중대한 정치 뉴스의 예고편이다.

2019년 테리사 메이 총리(보수당) 사임 당시 처음 대중 앞에 나타난 그는 22일 키어 스타머 총리(노동당)가 사임을 발표할 때도 묵묵히 역할을 해냈다. 7년 사이 총리 5명의 중대 발표에 함께한 그를 두고 “영국 정치에서 믿을 수 있는 단 한 사람”(더타임스)이란 우스개까지 나올 정도다.

HPG가 스타덤에 오른 이면에는 ‘총리 단명’이란 정치 현실이 있다. 스타머 총리 사임으로 영국은 2016년 이후 10년 사이 7번째 총리를 맞게 될 처지다. 1945년부터 2016년까지 약 70년간 총리가 13명에 불과했던 것과 대비된다. 이 기간 영국은 노동당과 보수당이 교대로 정권을 주고받는 공고한 양당제 국가였다. 그러나 2016년 6월의 유럽연합 탈퇴(브렉시트) 국민투표는 기존 정치 구도를 뒤흔드는 도화선이 됐다. 가결 이후 EU와의 관계 설정에 국가적 행정력과 에너지가 집중되며 민생 개혁은 뒷전으로 밀렸다.

경기침체까지 장기화하면서 노동·보수 양당의 전통적 지지 기반에 균열이 생기기 시작했다. 기존의 계급 투표 대신 이민, 국가정체성, 문화적 가치관 등이 새로운 선거 이슈로 부상했다. 우익 포퓰리스트 나이절 패라지가 이끄는 영국개혁당은 갈라진 틈을 파고들었다. 누가 총리직에 오르더라도 안정적 국정운영이 어렵게 된 배경이다.

정치의 사명은 주권자 요구에 예민하게 반응하고, 삶의 질을 개선하는 데 힘쓰는 일이다. 이 같은 책무를 망각하면 지도자는 외면당하고 정치 지형은 불안정해진다. 민주주의 선진국 영국이 겪는 정치적 격변은 다른 어떤 나라에서도 일어날 수 있다.