창간 80주년 경향신문

막 오른 여당 전대 레이스, 비전·정책 경쟁으로 국민 마음 얻어야

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

막 오른 여당 전대 레이스, 비전·정책 경쟁으로 국민 마음 얻어야

입력 2026.06.24 18:10

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가
정청래 더불어민주당 전 대표가 24일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2026 서울국제도서전 평산책방 부스에서 문재인 전 대통령을 만나 악수를 하고 있다. 권도현 기자

정청래 더불어민주당 전 대표가 24일 서울 강남구 코엑스에서 열린 2026 서울국제도서전 평산책방 부스에서 문재인 전 대통령을 만나 악수를 하고 있다. 권도현 기자

정청래 더불어민주당 대표가 24일 당대표직에서 사퇴했다. 8월 전당대회에 당대표 후보로 출마하려는 수순일 것이다. 정 대표는 이날 “이재명 대통령과 저는 정치적 운명공동체이자 한 몸 공동체”라며 “이 대통령이 성공해야 저도 성공한다. 이 대통령과의 의리는 누가 뭐래도 정청래가 맨 앞자리에서 지킨다”고 했다. ‘정청래가 다시 당대표가 되면 이 대통령이 레임덕에 빠질 것’이라는 일각의 주장을 반박한 것이다. 김민석 국무총리, 송영길 의원도 전당대회 출마를 기정사실화한 터다. 민주당의 차기 당권 경쟁이 본격적으로 시작된 것이다.

이번 전당대회는 이재명 정부 중반의 국정을 책임질 집권여당의 노선과 정책을 정립하는 장이 되어야 한다. 그러자면 현 정부 출범 후 지난 1년의 당 운영을 성찰하고 무엇을 쇄신해야 하는지 치열하게 답을 찾아야 한다. 예를 들어 민주당은 국회 운영이나 선거 등에서 12·3 내란 극복을 위해 손잡은 정당들과 연합하는 데 소극적인 태도를 보였다. 국회 과반 의석의 힘으로 검찰개혁·사법개혁 등 각종 개혁법안들을 처리했지만 그중에는 충분한 공론화와 여론 수렴이 이뤄졌는지 따져볼 것도 있다. 강성 당원들 의사에 따른 당 운영이 중도 확장과 국민통합에 부정적 영향을 주지 않았는지도 고민해봐야 한다. 이런 점들을 되짚으면서 민주당의 새로운 좌표를 찾는 전당대회가 되어야 한다. 그것은 ‘오만하지 말라’고 여권에 경고장을 날린 6·3 지방선거 민심을 받드는 것이기도 하다.

그러나 작금의 양상은 그와 거리가 멀다. ‘친이재명’ ‘친정청래’로 나뉘어 분열과 배제의 언어를 주고받고 있다. 친이의 ‘중도확장론’과 친정의 ‘민주대연합론’이 충돌하는 것처럼 보이지만 민생과 직결된 경제·사회 분야에서 어떤 생각의 차이가 있는지도 불분명하다. 그러니 2028년 총선 공천과 차기 대권을 겨냥한 계파싸움 이상으로 비치지 않는다. 그것이 지지율 하락의 주된 원인이라는걸 민주당도 알 것이다. 유일하게 눈에 띄는 정책 이슈가 검찰 보완수사권 문제인데, 이는 숙의를 통해 최적의 해법을 찾아야 할 것이지 갈라치기 수단으로 삼을 일이 아니다. 자산 양극화, 부동산 문제, 청년실업, 고물가, 고환율 등 민생 현안이 차고 넘치는데 국정을 책임지는 여당이 보완수사권 문제로 날을 새우는 게 국민들 눈에 어떻게 비칠지도 생각해봐야 한다.

이번 전당대회는 지방선거 후 하강 국면에 접어든 여권의 전열을 재정비하는 기회가 될 수도, 여권 분열의 기폭제가 될 수도 있다. 그 결과에 따라 이재명 정부의 성패도 결정될 것이다. 이제라도 당권 주자들은 퇴행적 계파투쟁에서 탈피해 이재명 정부 중반기 집권여당의 청사진을 들고 생산적인 경쟁을 해야 한다. 이 대통령도 전당대회에 개입한다는 인상을 줄 만한 언행은 삼가는 게 옳다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글