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본문 요약

러시아가 동맹국인 벨라루스를 우크라이나 전쟁의 새로운 전선으로 활용하기 위해 군사 협력 확대를 압박하고 있는 것으로 알려졌다.

그는 최근 루카셴코 대통령과의 통화에서 벨라루스가 러시아의 우크라이나 침공에 더 깊이 연루될 경우 위험한 상황에 직면할 수 있다고 경고한 것으로 알려졌다.

WSJ은 벨라루스가 러시아를 지원할 경우 최근 러시아에 큰 피해를 입힌 우크라이나의 공격이 벨라루스로도 확대될 수 있다고 지적했다.

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“러시아, 벨라루스에 군사 협력 확대 압박”···러·우 전쟁 전선 확대되나

입력 2026.06.24 18:26

  • 최경윤 기자

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지난 22일(현지시간) 벨라루스의 브레스트 요새에서 제2차 세계대전 당시 전투를 재현하는 행사가 열리고 있다. 타스연합뉴스

지난 22일(현지시간) 벨라루스의 브레스트 요새에서 제2차 세계대전 당시 전투를 재현하는 행사가 열리고 있다. 타스연합뉴스

러시아가 동맹국인 벨라루스를 우크라이나 전쟁의 새로운 전선으로 활용하기 위해 군사 협력 확대를 압박하고 있는 것으로 알려졌다.

월스트리트저널(WSJ)은 23일(현지시간) 전·현직 러시아 및 유럽 당국자들을 인용해 러시아가 올해 초부터 벨라루스에 군사 협력 확대를 요구하며 재정적 압박을 가하고 있다고 보도했다.

보도에 따르면 러시아는 벨라루스 영토를 활용한 대우크라이나 무인기(드론) 공격과 전선 확대, 북대서양조약기구(나토) 회원국을 겨냥한 비정규 작전 등을 검토하고 있다.

러시아 정보기관 출신 인사에 따르면 러시아는 벨라루스에 제공하는 경제적 지원을 지렛대로 삼아 군사 협력 확대를 요구하고 있다. 관련 논의 대부분은 알렉산드르 루카셴코 벨라루스 대통령과 보리스 그리즐로프 주벨라루스 러시아 대사 사이에서 이뤄지고 있는 것으로 알려졌다.

벨라루스는 러시아의 가장 가까운 동맹국으로 꼽힌다. 러시아는 현재 벨라루스에 전술핵무기를 배치하고 있으며 약 2000명의 병력을 주둔시키고 있다. 벨라루스는 2022년 러시아가 우크라이나를 침공할 당시 자국 영토를 제공했지만 이후 직접 참전은 자제해 왔다.

하지만 최근 들어 양국의 군사 협력은 다시 강화되는 양상이다. 벨라루스는 우크라이나의 공격으로 연료 부족을 겪고 있는 러시아에 휘발유 등을 공급하고 있으며, 러시아는 벨라루스 영토에 있는 드론 통제시설을 이용해 우크라이나 내륙 공격에 나서고 있다. 양국은 지난달 공동 핵훈련도 실시했다.

이 같은 움직임은 우크라이나의 경계심을 키우고 있다. 최근 러시아의 리우네·지토미르·볼린 지역 공격에 벨라루스의 드론 통제시설이 활용된 것으로 알려졌다. 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령은 최근 현지 매체 인터뷰에서 루카셴코 대통령이 해당 시설을 철거하지 않으면 우크라이나가 직접 제거하겠다고 경고했다.

젤렌스키 대통령은 지난달 러시아와 벨라루스 당국 간 통신 내용을 확보했다며 러시아가 벨라루스를 활용한 추가 군사작전을 검토하고 있다고 주장하기도 했다. 그는 러시아가 벨라루스를 통해 우크라이나뿐 아니라 발트해 연안 국가들을 겨냥한 작전을 모색하고 있을 가능성을 제기했다.

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령도 벨라루스의 참전 가능성에 대해 직접적으로 우려를 표했다. 그는 최근 루카셴코 대통령과의 통화에서 벨라루스가 러시아의 우크라이나 침공에 더 깊이 연루될 경우 위험한 상황에 직면할 수 있다고 경고한 것으로 알려졌다.

WSJ은 벨라루스가 러시아를 지원할 경우 최근 러시아에 큰 피해를 입힌 우크라이나의 공격이 벨라루스로도 확대될 수 있다고 지적했다.

다만 벨라루스가 당장 러시아의 군사적 작전에 이용될 것이라는 정황은 없다고 WSJ은 전했다. 러시아·벨라루스 전문 싱크탱크인 동유럽전략포럼의 알렉산드르 피로즈니코프는 “(러·우 전쟁) 참전은 서방과의 관계 개선을 모색해 온 루카셴코 대통령의 전략적 목표와 배치된다”고도 말했다.

하지만 사안에 정통한 관계자들은 벨라루스가 나토 방어망을 시험하는 목적 등으로 비정규 작전에 참여할 가능성은 남아 있다고 전했다. 지난해 벨라루스 영토에서 출발한 러시아 드론 20대가 폴란드 영공에 진입한 바 있다.

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