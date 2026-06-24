방중 김민석 “AI발 막대한 부와 기본소득 결합, 아이디어로 고민 중”

뤼순감옥 방문해 “안중근 유해 찾아 꼭 조국에 모셔야”

중국을 방문 중인 김민석 국무총리는 24일 한국 정부의 인공지능(AI) 정책 목표에 대해 “피지컬 인공지능(AI) 역량에서 담대한 목표를 가진다면 1강까지를 목표로 하고 싶다”고 말했다. AI 전환에 따른 사회적 격차 완화책으로는 “AI 대전환과 관련해 생겨날 막대한 새로운 부와 기본소득을 결합해 볼 수 있지 않나”라고 말했다.

김 총리는 이날 중국 다롄 국제컨벤션센터에서 열린 하계 세계경제포럼(WEF) 연례회의(하계 다보스포럼)의 특별연설에서 “한국이 가진 전통적인 제조 역량이 있어서 피지컬 AI 분야에서는 강점을 발휘할 수 있지 않나 생각한다”며 이같이 말했다.

김 총리는 한국이 AI 대전환과 에너지 대전환을 요구받는 상황이라면서 AI 분야 전반적 차원에서는 “글로벌 AI 3강을 목표로 하고 있다”고 밝혔다.

김 총리는 AI 전환에 따른 사회적 격차의 해법에 대한 질문을 받고 “최근 한국의 반도체 기업들이 과거에 비해 큰 수익을 냈는데 이를 ‘어떻게 분배할 것인가’의 새로운 문제가 제기됐다”며 “현재까지 확실한 답은 없고 고민하고 있다”고 했다.

그는 “AI 대전환과 관련해 생겨날 막대한 새로운 부와 가령 기본소득 같은 것들을 결합해 볼 수 있지 않나. 하나의 아이디어로 고민하고 있다”면서 “한국이 AI 전환 성과와 기본소득을 연결하는 실험을 해 장단점을 비롯한 여러 측면을 국제사회에 제공하는 것이 우리가 가진 하나의 정책적 의무가 아닌가 생각한다”고 밝혔다.

김 총리는 한국의 AI 경쟁력에 관해 “세계 최고 수준의 반도체 산업과 고도화된 제조 역량, 안정적인 고품질 전력망과 정보통신기술(ICT) 인프라, 역동적 산업 생태계까지 AI 풀 스택 역량을 갖추고 있다”고 했다. 그는 “한국은 혁신을 위한 글로벌 협력을 확대하고 기업과 투자자, 연구자들이 함께 성장할 수 있는 환경을 조성해 AI를 통한 인류의 번영에 기여하고자 한다”며 “여러분의 대담한 도전과 한국의 역량이 결합할 때 대규모 혁신과 함께 대규모 번영이 도래할 것”이라고 밝혔다.

김 총리는 이날 기조연설에 앞서 다롄 뤼순감옥과 관동법원을 방문해 “꼭 안중근 의사의 유해를 조국에 모시겠다는 각오를 다시 한번 다졌다”고 밝혔다. 뤼순감옥은 이토 히로부미를 사살한 안 의사가 수감돼 교수형으로 순국한 곳이고, 관동법원은 재판을 받은 곳이다. 김 총리는 관동법원 방명록에 “대한국인 안중근 장군의 독립 평화 사상을 계승하고, 장군님의 유지대로 꼭 조국땅에 모시겠습니다”라고 적었다. 역대 국무총리 중 이곳을 방문한 것은 김 총리가 처음이다.

앞서 이재명 대통령은 지난해 11월 경북 경주에서 열린 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 회담한 시진핑 중국 국가주석에게 안 의사의 유해발굴과 중국 내 사적지 보전에 대한 관심과 협조를 요청한 바 있다. 안 의사의 유해는 일제가 뤼순감옥 부속 묘지에 매장한 것으로 추정되지만, 1910년 순국 이후 116년이 지난 지금까지 정확한 매장 위치는 밝혀지지 않았다. 2008년 한·중 공동 발굴이 실패한 이후 유해 발굴 작업은 답보 상태에 놓여 있다.