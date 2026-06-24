“하던 대로 하면 됩니다.”

국가대표 수비수 김민재(30·바이에른 뮌헨)가 남아프리카공화국과 조별리그 최종전에서 동료들에 대한 믿음을 내비쳤다.

김민재는 2026 북중미 월드컵 조별리그 A조 남아프리카공화국과 3차전을 하루 앞둔 24일 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 공식 기자회견에서 “남아프리카공화국 선수들이 기술이 좋고 속도도 있는 선수들이라 수비수들이 잘 준비하자고 했다”며 “팀으로 본다면 지난 두 경기처럼 하면 된다고 생각한다”고 말했다.

1승 1패를 기록한 한국은 25일 같은 장소에서 남아프리카공화국(1무 1패)을 상대로 비기기만 해도 A조 2위로 32강에 오를 수 있다. 상대인 남아프리카공화국이 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 60위로 A조 최약체로 분류된다는 점에서 매우 유리한 상황이다.

그럼에도 한국은 남아프리카공화국이 체코(1-1 무)를 상대로 보여준 경기력을 감안할 때 긴장을 늦추지 않고 있다. 특히 수비에선 매 경기 수비 실수로 1골씩 내줬기에 이번엔 무결점 수비가 절실하다. 체코전에선 상대의 힘과 높이에 잘 대응하다가도 우려했던 롱 스로인에 무너졌고, 멕시코전은 골키퍼 김승규(도쿄)가 공중볼을 잡는 과정에서 수비수 이기혁(강원)과 충돌하면서 스스로 무너졌다.

이번 월드컵에서 수비 리더로 발돋움한 김민재의 어깨가 무겁다. 김민재는 “리더라고 하기에는 피드백이 많지 않다”면서도 “선수들 개인적으로 자신감이 많이 생겼고, 난 (선수들의) 뒤에서 민다. 경기장에서 하나가 되는 게 중요하다는 것을 이야기해주고 싶다”고 말했다.

김민재를 든든하게 만드는 것은 선수들의 성장이다. 스리백에서 호흡을 맞추고 있는 이기혁(강원)과 이한범(미트윌란)이 안정적인 수비 솜씨를 보내는 것에 기대감을 내비쳤다.

김민재는 “월드컵을 오기 전에는 자신감이 매우 부족하고 헤매는 모습을 보였다. 막상 대회에 들어오니 정말 좋은 경기를 해주고 있다. 모두가 충분히 능력이 좋은 선수들”이라고 말했다.

그러면서 “내 역할이 (스리백의 가운데 수비수인) 스위퍼인 만큼 다른 선수들이 앞으로 나가서 공격적인 수비를 할 수 있게 도와주려고 한다. 그런 부분에서 도움을 많이 받았다고들 얘기한는데, 난 내 역할을 하는 것이다. 두 선수도 본인들의 역할을 잘하고 있다. 자신감이 많이 올라와 좋은 경기를 보이는 것 같다”고 강조했다.