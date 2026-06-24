[임의진의 시골편지]단벌 신사

빗물이 졸졸. 단벌 신사는 축축하게 옷 버릴까 움츠려서 걷는다. “단벌 신사 우리 애인은 서른한 살 노총각님. 단벌 옷에 넥타이 두 개. 언제나 변함없죠. 멋이야 없지만 마음만은 미더워. 주머니가 텅텅 비어 데이트를 못해도 단벌 신사 노총각님 당신을 사랑해요.” 김상희씨가 1968년 부른 ‘단벌 신사’가 짠하고 구슬퍼라. 당시엔 서른한 살 청년이 노총각 소리를 들었구나.



이맘때 찾아오는 장마. 요샌 건조기를 장만하면 고실고실 잘 마른 옷을 입고 댕길 수 있지만 과거엔 물내 나고 땀내까지 만원 버스에서 코를 쥐곤 그랬지. 계절별로 옷도 여러 벌 장만해두면 좋겠지만 옷에 쓸 돈을 아낀다. 젊어선 여러 색상 옷을 입어도 봤는데 요샌 속이든 겉이든 대부분 검정만 입어. 앞서 죽은 가족들 생각에도 그렇고, 꾸미고 다닐 마음이 일절 없어.



현관에 보니 우산도 많았는데, 요샌 집을 찾는 손님도 드물고, 우산 두고 가는 이가 없네. 정신들을 꽉 붙잡고 사는가 봐. 시내 공간에 쓰지 않는 우산을 몽땅 가져다가 쓰라며 두기도 했다. 단벌 신사가 우산만큼은 멋부릴 수 있지만 그걸 누가 또 봐주고 그러겠어.



“단벌 구두 다 떨어져도 언제나 변함없죠. 멋이야 없지만 마음만은 진실해. 흔해 빠진 영화관에 구경 한 번 못해도 단벌 신사 노총각님 당신을 사랑해요.” 비 오는 날 우산을 쓰고 극장에 가서 영화를 한 편 보는 것도 좋겠어. 일확천금을 벌어 팔자를 고치려 말고, 정신을 채우고 마음을 차분히 다져야지. 제정신이 아닌 사람들이 많다. 겉만 꾸미고, 거짓으로 이력을 부풀리고… 매사 정직하며 차분하고 주변을 단출하게 정돈하고 사는 사람이 귀한 사람이지.

