디지털 이미지가 범람하고 인터넷과 인공지능(AI)이 생성한 이미지가 주도하는 시대에 미술의 위상은 크게 달라졌다. 뉴스 피드와 소셜미디어, 섬네일과 속보 이미지가 끊임없이 스크롤되고, 우리는 원치 않는 정보에 노출된 채 자신도 모르는 사이 데이터화되는 알고리즘 환경 속에 살아가고 있다. 그렇게 세계와 사물로부터 분리된 작가들은 사진과 영상을 통해 접한 과잉의 정보를 수집하고 조합하는 수준으로 작업이 제한되고 있다.



특히 디지털이 인간의 감각을 잠식하고 있는 동시대의 시각 조건 속에서 사진의 자리가 애매해졌다. 사진과 영상이 과잉된 시대의 역설이다. 누구나 간편하게 사진을 촬영하고 제작, 유포하는 일이 일상이 되면서 전문가와 비전문가의 경계는 무의미해졌다.



1990년대 말 이후 사진 작업에선 개념적, 담론 위주 사진을 활발하게 보여주었다. 사진의 힘과 질에 대한 논의보다는 그럴듯한 주제가 앞서고 현학적인 개념을 연출하는 시늉이 앞서다 보니 일정한 시간이 지나면서 자신의 고유한 어법이나 특색 있는 사진으로 밀고 나가지 못하고 주저앉았다고 본다. 디지털 이미지의 범람 속에서 사진이 나름의 변별성을 어떻게 확보하고 대응할 수 있는지에 대한 모색이 아쉬운 측면도 있다.



조각계는 더욱 심하다. 시장에서도 조각 작품은 거의 다뤄지지 않는다. 더러 입체 작업이 나와도 그것은 조각이기보다는 인테리어 소품이나 장식용 키치와도 같은 초라한 형국을 지녔다. 영화나 드라마 소품 내지 굿즈 같은 것을 만들고 있다는 생각이다. 대학에서 조각과는 빠르게 사라지고 대신 환경조각과 등으로 명칭이 바뀌고 있다.



조각이 사라져가는 또 다른 이유는 이른바 법적으로 규정한 공공조형물, 미술장식품 의무법이다. 연면적 1만㎡ 이상 건축물에는 건축비의 일정 비율을 미술 작품 설치에 사용하게 되어 있다. 건물 앞에 세워놓은 조형물은 거의 괴이하고 형편없는, 틀에 박힌 이상한 물질 덩어리들이다. 대개가 방울토마토처럼 올망졸망하게 인체를 가다듬어 장난감 같은 가족상을 만들거나 금속을 뜬금없이 용접해 알 수 없는 추상물을 세워놓고 있다.



하여간 이 법이 시행된 이후 조각을 전공한 이들은 작품을 하는 대신 조형물 사업을 따는 데 ‘올인’하게 되었다. 공공조형물 전문 업체가 생겨나고 이내 작가들은 하청업자로 전락했다. 이른바 사업가 내지 인테리어업자가 된 것이다. 이윤을 최대한 남겨야 하는 구조 속에서 당연히 작품의 질이나 개성, 예술성 따위는 무의미해졌다. 심의 조건을 충족시키는 선에서 그럴듯해 보이면서 안전하게 설치될 수 있는 조형물이 반복적으로 양산된다. 그로 인해 조각가들은 거의 실종됐다. 역설적인 상황이다. 작가들을 위해 만든 법이 결과적으로 작가들의 작업 의욕을 지워버리는 상황을 초래했다는 생각이다.



그럼 회화는 별일 없을까? 아트페어나 시장에서 선보이는, 팔리는 작업은 대부분 회화다. 인터넷에서 수집한 사진과 AI로 생성한 이미지를 묘하게 배열하고 수작업과 봉합해서 만든 것들이 상당수다. 한결같이 사진과 영상 자료를 참조하면서 이에 기생해나간다. 실재는 사라지고 가상만이, 사진과 영상이 현실을 대체하는 시대에 회화 또한 희한한 환영을 연출해낸다. 그것들은 미술에 대해 별다른 말을 하지 않는다. 미술에 대한 질문과 고민은 사라지고 디지털 이미지의 범람 속에서 길을 잃고 이상한 자극, 기이한 환상을 작위적으로 연출하는 게임에만 몰두하고 있을 뿐이다.