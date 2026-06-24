6·3 지방선거 후 여당이 8월 전당대회 국면으로 빠르게 전환된 듯하다. 여기서 당대표를 선출하는데, 새 당대표는 2028년 국회의원 총선에서 자당 출마자들에 대한 공천권을 갖는다고 한다. 그런 이유 때문이겠지만 당대표 경쟁에 따른 당내 권력투쟁이 파열음을 내고 있는 상황이다. 역사학에서는 현재에 대한 역사가의 안목으로 과거를 이해하기도 하지만, 분석이 이루어진 과거에 대한 이해로 현재를 재해석하기도 한다. E H 카가 <역사란 무엇인가>에서 말한 ‘과거와 현재의 대화’가 바로 이것이다. 이런 맥락에서 조선시대 선조 8년 전후의 정치적 양상은 흥미롭다.



예나 지금이나 특정 시기의 정치적 상황은 대개 그 앞 수십년 전부터 있었던 일들의 결과인 경우가 많다. 선조 즉위 초반의 양상을 이해하려면 1519년에 벌어졌던 기묘사화까지 올라가야 한다. 이 사건으로 일종의 왕당파이자 기득권 세력이던 훈구는 정치적으로 승리했고 그들에게 도전한 사림은 패배했다. 이후 사실상 여왕이나 다름없던 문정왕후가 1565년 사망할 때까지 훈구가 권력을 유지했다. 훈구세력 내에서도 권력 교체가 있기는 했지만 큰 틀에서 훈구의 지배는 계속되었다. 하지만 문정왕후가 사망하자, 권력은 훈구에서 사림으로 급속히 이동했다. 2년 뒤 아들 명종이 죽고 선조가 즉위하자 그 교체의 폭은 더욱 넓어져서 신진사림이 조정에 대거 진입했다.



선조 즉위(1567) 후 조정에는 4개 정치세력이 존재했다. 세력을 잃고 뿔뿔이 잔존하던 다수의 훈구 계열 인물들(1그룹), 같은 훈구 계열이지만 개인적으로 정치적 지조를 지킨 소수 인물들(2그룹), 훈구가 지배하던 조정에서 벼슬 생활을 시작해 그 시기를 경험한 소수의 사림 계열 인물들(3그룹), 선조 즉위 후 조정에 나온 다수의 젊은 사림(4그룹)이 그들이다. 선조 즉위 초반에는 2그룹이 조정을 이끌고 3그룹이 1·2그룹을 구분 없이 혹독하게 비판했다. 이 시기에 3그룹 도움을 받아 4그룹의 규모가 급속히 확대되었다. 그 결과 선조 8년이 되자 조정의 세력 구도 자체가 바뀌었다. 4그룹이 3그룹에게 정치적 결별을 선언했다. 이것이 선조 8년에 일어난 ‘동서분당’이다.



3그룹과 4그룹은 정국 인식 프레임이 크게 달랐다. 3그룹에게 정치세력 구분의 기준은 여전히 훈구와 사림이었다. 그들에게 3그룹과 4그룹은 ‘우리’ 사림이었다. 반면에 4그룹에게 의미 있는 세력 구분은 3그룹과 4그룹 사이의 구분이었다. 2그룹은 이미 거의 소멸되었고, 1그룹은 독자 세력을 형성할 수 없었다. 4그룹은 3그룹과 갈등하면서 점차 1그룹 인물들과 가까워졌다. 1그룹은 선조 초년에 3그룹에게 받은 모욕을 기억하고 있었다. 1그룹 몇몇 인물들은 4그룹에게 ‘정치’를 알려주면서 세력을 점차 회복했다. 문정왕후 사망 후 불과 10년 만의 일이었다.



율곡 이이가 3그룹을 대표했다. 그는 자기가 키워준 4그룹 리더들에게 공격을 받았다. 하지만 그는 생애 마지막까지 3·4그룹을 ‘우리’ 사림이라고 생각했다. 그가 주장한 정치 슬로건이 ‘조제보합(調劑保合)’이다. ‘조제’는 3·4그룹 사이의 세력 균형을, ‘보합’은 대화합을 뜻했다. 4그룹은 이이의 ‘조제보합’을 받아들일 마음이 없었다. 4그룹은 권력 획득 자체가 목적이었고, 그 권력으로 민생을 책임져야 한다는 생각이 없었다.



정치를 업으로 하면서 거기에 자신의 이해관계가 걸려 있는 사람들에게만 정치를 맡긴다면 조선시대와 지금의 정치는 다를 것이 없을 것이다. 그런데 조선시대와 지금 사이에는 근본적 차이가 있다. 그 당시 동서로 나뉠 때 백성들은 정치세력의 외부인으로서 이를 지켜볼 뿐이었다. 지금은 그렇지 않다. 결국 결정은 ‘권력투쟁의 승자가 누구냐’가 아닌, ‘그들이 나와 나라를 위해 무엇을 할 것인가’에만 관심이 있는 국민과 당원의 몫이다.