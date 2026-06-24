대한민국 반도체 산업이 사상 최대의 호황을 이어가고 있다. 젠슨 황 엔비디아 최고경영자가 한국을 거듭 찾고, 글로벌 빅테크 기업들은 우리의 반도체를 확보하기 위해 경쟁적으로 나서고 있다. 이처럼 세계 시장을 선도하는 대한민국 반도체 산업의 기술력과 생산 역량은 국가 경제의 든든한 버팀목이자, 첨단산업 강국으로 나아가는 원동력이 되고 있다.



모두가 눈부신 성과에 주목하지만, 그 이면에는 ‘무결점 전기’라는 숨은 주역이 있다. 나노 단위의 반도체 공정은 극도로 정밀해 단 0.1초의 미세한 전압 변동이나 순간적인 정전만으로도 수천억원의 생산 차질과 복구 불가능한 손실이 발생할 수 있다. 아무리 최첨단 공장과 설비를 갖추더라도, 이를 한순간도 멈추지 않고 돌릴 수 있는 ‘안정적 전력 공급’이 뒷받침되지 않는다면 반도체 산업의 지속적 성장은 불가능했을 것이다.



그렇다면 대한민국의 전기 품질은 어느 정도일까. 자랑스럽게도 세계 최고 수준이다. 전기 품질의 대표 지표인 연간 정전시간을 보면 우리나라는 9분에 불과한 반면 미국은 125분, 영국은 38분에 이른다. 정전 횟수 역시 연간 0.11회로, 미국(1.03회) 등 주요 선진국에 비해 최대 90%가량 낮은 수준이다. 이처럼 세계 최고 수준의 전기 품질은 대한민국 반도체 산업이 안정적으로 성장할 수 있는 든든한 토대가 되어왔다.



우리나라가 이러한 전기 품질을 유지할 수 있는 배경에는 전력설비예방진단시스템, 차세대배전망관리시스템 등 첨단 기술과 정교한 시스템이 있다. 하지만 진정한 원동력은 따로 있다. 매서운 태풍과 숨 막히는 폭염, 걷잡을 수 없는 산불 등 각종 재난과 악천후 속에서도 전문성과 사명감으로 현장을 지켜온 노동자들이다. 밤낮과 휴일은 물론, 명절에도 언제나 현장을 지켜온 연인원 23만명의 전력 노동자와 504명의 순직 노동자가 있었기에 세계 최고 수준 전기 품질도 가능한 일이다.



특히 2025년 3월 영남권을 덮친 초대형 산불 당시, 한전은 화염과 연기 속에 5800명의 인력을 투입해 철탑 550기와 변전소 22곳을 복구했다. 또 태풍 피해가 발생할 때마다 24시간 내 복구율 99%를 기록해왔다. ‘정전 없는 대한민국’은 결코 저절로 만들어진 것이 아니다.



이처럼 전력 노동자들의 헌신을 바탕으로 세계 최고 수준의 인프라를 구축하고 유지해왔지만, 이제 우리는 어려운 도전에 직면해 있다. 첨단산업의 급속한 성장으로 전력 수요는 폭증하는 반면, 주민 수용성 문제와 복잡한 인허가 절차 등 다양한 이해관계에 가로막혀 전력망 확충과 설비 투자는 어려움을 겪고 있다. 문제는 여기서 끝나지 않는다. 반도체 산업이 사상 최대의 호황을 누리는 동안, 전력산업은 전기요금 인상 억제와 공공성이라는 무거운 짐을 짊어진 채 막대한 부채를 감내해 오고 있다.



대한민국이 첨단산업을 선도하기 위한 핵심 조건은 견고한 전력 인프라의 구축이다. 전력 인프라에 대한 투자는 단순한 비용이 아니라 국가의 미래를 위한 ‘전략적 투자’다. 전력망의 안정성과 효율성이 뒷받침되어야 첨단산업과 인공지능(AI) 시대의 성장도 지속될 수 있다. 이를 위해 합리적 요금체계 개선을 통한 전기 요금 정상화 논의가 시급하다. 재생에너지 확대와 전력망 보강을 위해서도 안정적인 재원이 반드시 필요하기 때문이다. AI 산업의 기반 확충 역시 대규모 투자가 불가피하다. 대한민국의 지속 가능한 성장을 위해, 국가와 사회가 함께 지혜와 역량을 모아 미래를 위한 투자에 나서야 할 때다.



이와 함께 오랜 시간 묵묵히 현장을 지켜온 전력 노동자들의 땀과 희생이 더 큰 도약을 가능하게 하는 든든한 밑거름임을 잊어서는 안 된다. 이제 노동의 참된 가치를 바로 세우고, 더 나은 내일을 향해 손을 맞잡아야 할 때다.