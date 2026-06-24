체조 도마 ‘야마시타 기술’ 창시자 야마시타 하루히로 별세

현대 체조 도마 종목 발전에 큰 영향을 끼친 ‘야마시타 기술’ 창시자 야마시타 하루히로(결혼 후 마쓰다 하루히로)가 지난 19일 별세했다고 일본 언론이 23일 보도했다. 향년 87세.



1938년 일본 에히메현에서 태어난 야마시타는 일본체육대학을 졸업한 뒤 조교와 선수 생활을 병행했다. 그는 1962년 체코 프라하에서 열린 세계체조선수권대회에서 자신의 이름을 딴 야마시타 기술을 처음 선보이며 도마 종목의 새로운 시대를 열었다.



야마시타 기술은 공중에서 몸을 앞으로 접었다가 착지 직전에 펴는 동작을 활용해 도약 높이를 극대화하는 기술이다. 당시만 해도 도마는 기구를 넘는 데 초점이 맞춰져 있었지만, 이 기술의 등장 이후 공중회전과 비틀기 등 다양한 공중 동작이 발전하기 시작했다.



야마시타는 1964년 도쿄 올림픽에서 일본의 단체전 우승에 기여했고 도마 금메달도 차지했다. 당시 공중 비틀기를 추가한 ‘신야마시타 기술’을 구사하며 세계 체조계를 선도했다. 그는 2018년 “체육관 관리실에서 생활하며 하루 7시간씩 연습했다”면서 “한 학생이 높이 도약한 뒤 허리를 굽혀 도마를 넘는 모습을 보고 착안했다”고 회상했다.



야마시타가 남긴 기술적 유산은 도마 종목 발전의 토대가 됐다. 국가대표 체조선수 출신인 한윤수 경북대 체육교육과 교수는 연합뉴스 인터뷰에서 “야마시타 기술을 바탕으로 1973년 쿠바의 호르헤 쿠에르보가 공중회전과 비틀기를 결합한 ‘꾸에르보 기술’을 개발했다”며 “이 계보가 발전해 여홍철의 ‘여2’, 여서정의 ‘여서정’, 양학선의 ‘양학선’ 기술로 이어졌다”고 설명했다. 한 교수는 “1986년 서울 아시안게임을 앞두고 일본인 지도자 고토 기요시가 한국 대표팀 코치로 부임하면서 한국 체조의 기술 수준이 크게 향상됐다”고 말했다.



현역 은퇴 후 야마시타는 일본체육대학 교수로 후학을 양성했고, 일본체조협회 전무이사와 여자 강화위원장 등을 역임했다. 2000년에는 국제 체조 명예의 전당에 헌액됐다.

