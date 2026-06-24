‘97세’ 6·25 참전유공자, 유산 기부 약정

김선영씨 “아픈 아이 위해 써달라”

6·25전쟁 참전유공자 김선영씨(97)가 사랑의열매에 자산 일부를 사후 환원하는 내용의 유산 기부를 약정했다고 사랑의열매 사회복지공동모금회가 24일 알렸다.



김씨는 “좋은 일이 널리 알려져 다른 사람들도 기부에 함께하는 계기가 되면 좋겠다”며 약정했다.



모금회 자료를 보면, 김씨는 같은 참전용사이자 경기 소재 보훈원 동료인 조장섭씨 권유로 기부를 결심했다. 김씨는 “옆방 참전 동료(조씨)의 권유로 많은 생각을 하게 됐다. 한 푼 두 푼 모은 이 돈이 내 손을 떠날 때 가장 필요한 곳으로 가는 것이야말로 또 다른 애국이라고 생각했다”고 말했다.



김씨는 어린 환아 치료비에 유산을 써달라고 했다. 그는 “TV에서 치료비가 없어 고통받는 아이들을 볼 때마다 늘 마음이 아팠다. 자라나는 어린 생명을 살리는 일에 힘을 보태고 싶다”고 했다.



김씨는 지난해 말 고관절 골절로 수술을 받는 등 건강이 악화한 상황이라고 한다. 김씨는 국방경비대 출신이다. 6·25전쟁 때 총상 등을 입었다.

