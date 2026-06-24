‘폐원’ 시골병원 살리기 나선 주민들, 의료복지사회적협동조합 설립 추진

제천 수산면 ‘수산의원’ 문 닫자 조합 출자금 모금…의료진도 동참 국비 40억 확보…병원 신축 예정

산골 오지마을인 충북 제천 수산면 주민들이 ‘병원 지키기’에 나선다. 이곳의 유일한 의료기관이었던 ‘수산의원’이 경영난으로 지난달 말 폐원하자 주민들이 직접 팔을 걷어붙였다.



수산면 이장협의회는 올해 말 보건복지부에 ‘의료복지사회적협동조합’(의료사협) 설립 허가를 신청할 계획이라고 24일 밝혔다. 23개 마을 주민들이 의견을 모은 것으로, 수산면에는 1965명이 산다.



수산의원은 약 14년 전 갑상선암 진단을 받고 요양차 서울에서 내려온 한 흉부외과 의사가 진료를 시작하면서 탄생했다. 지역의 열악한 의료 현실을 보고 시작했던 것으로, 의사는 마을 소유 건물에서 월 임차료 35만원을 내고 주민들을 돌봐왔다. 하지만 매월 600만~700만원에 달하는 적자가 누적되면서 지난달 31일 문을 닫았다.



이 지역 유일한 병원이 폐원하면서 고령의 주민들은 가벼운 질환에도 제천 시내나 충주 등지를 찾아야 하는 처지가 됐다. 안경태 수산면 이장협의회장은 “농촌 지역 특성상 농기계 사고 등이 많아 신속한 진료가 필요한데 수산의원이 사라지면 차로 1시간~1시간20분가량 걸리는 시내나 다른 지자체 병원을 찾아야 한다”고 말했다.



마을 주민들이 의료사협 설립에 나선 것은 수산의원을 직접 지키기 위해서다. 현재 이 지역 이장들이 주민들을 일일이 찾아다니며 600여명에게 조합 가입 동의서를 받았다. 의료협동조합기본법 시행령에 따르면 조합을 설립하기 위해선 최소 조합원 수가 500명이 돼야 하고, 출자금으로 최소한 1억원이 필요하다. 수산면은 인구소멸지역으로 분류돼 조합원 300명, 5000만원만 확보하면 된다.



주민들 부탁에 수산의원 원장과 간호사 등 기존 의료진도 의료사협 조합에 가입하고 마을에 남아 진료를 계속 이어가기로 했다.



이장협의회도 마을 명의 건물을 담보로 6000만원 대출을 받아 1년 동안 의사에게 매월 500만원씩 병원 운영비를 지원하기로 했다. 2년 차부터는 조합원들이 1인당 최소 5만원씩 출자해 기초 운영비를 충당할 계획이다.



병원도 신축한다. 수산면은 최근 ‘농촌 재구조화 공모사업’에 선정돼 확보한 국비 40억원으로 3층 규모의 기초생활거점 건물을 짓는다. 이 건물 1층을 병원으로 사용할 계획이다.



의료사협 설립이 최종 완료되면 복지부와 지자체에서 예방접종과 노인 돌봄 등 각종 공익 의료사업을 위탁받아 진행하기로 했다. 이를 통해 병원 인건비 등 필수 운영비를 확보해 안정적인 운영 구조를 만든다는 구상이다.



안 회장은 “병원의 지속 운영을 위해 조합원 1000명 가입과 1억원 모금을 목표로 하고 있다”며 “주민들과 의료진이 기꺼이 뜻을 모은 만큼 출향인이나 외부 단체 등의 후원으로 병원을 살려낼 것”이라고 말했다.

