모드리치 200번째 A매치…후배들 승리로 축하

40세에 금자탑…역대 4번째 기록 크로아티아, 파나마 1 대 0 꺾어

세계 최고 정상급 미드필더 루카 모드리치(40·크로아티아)의 200번째 A매치는 후배 안테 부디미르(34)에 의해 완성됐다. 6년 동안 대표팀에서 함께 생활하며 주장 모드리치를 본보기로 삼아온 부디미르는 결정적인 한 방으로 크로아티아에 승리를 안기며 대선배 업적도 빛나게 했다.



크로아티아는 24일 캐나다 토론토 스타디움에서 열린 북중미 월드컵 조별리그 L조 2차전에서 파나마를 1-0으로 꺾었다. 1차전에서 잉글랜드에 2-4로 완패한 크로아티아는 첫 승을 신고하며 1승1패(승점 3점)를 기록, 32강 진출 희망을 이어갔다.



2006년 A매치 데뷔 이후 20년 만에 통산 200번째 국가대표 경기에 나선 모드리치는 크리스티아누 호날두(포르투갈), 리오넬 메시(아르헨티나), 바데르 알 무타와(쿠웨이트)에 이어 역대 네 번째로 A매치 200경기 금자탑을 세웠다. 경기장에 모인 수많은 크로아티아 팬들은 ‘모드리치 10’ 유니폼을 입고 응원가를 부르며 전설의 순간을 축하했다.



모드리치는 전성기처럼 경기를 지배하기보다는 수비 앞에서 볼을 배급하며 팀의 중심을 잡는 역할에 집중했다. 부디미르는 2020년 크로아티아 대표팀에 처음 합류한 이후 줄곧 모드리치와 함께했다. 그는 “모드리치는 훈련장에서도 가장 승부욕이 강한 선수” “젊은 선수들에게 모범이 되는 리더”라고 존경심을 드러낸 바 있다. 그 후배가 결정적인 순간에 주장에게 최고의 선물을 안겼다.



후반 시작과 함께 교체 투입된 부디미르는 후반 9분 요시프 스타니시치의 크로스를 왼발로 밀어 넣어 결승골을 터뜨렸다. 크로아티아를 패배 위기에서 구해낸 한 방이었다. 모드리치 역시 후반 중반 한 차례 번뜩이는 패스로 전성기를 떠올리게 했다. 마지막 공신은 골키퍼 도미니크 리바코비치였다. 그는 파나마의 거센 반격 속에서도 연속 선방을 펼치며 무실점 승리를 마무리했다.



모드리치는 경기 종료 10분 전 교체됐다. 팬들은 “루카! 루카!”를 연호하며 기립박수를 보냈다. 경기 후 동료들은 ‘INFINITE LEGACY(무한한 유산)’와 숫자 200이 새겨진 기념 유니폼을 전달하고, 모드리치를 번쩍 들어 올리며 축하했다. 부디미르는 “모드리치의 200번째 경기에서 승리해 더욱 기쁘다”며 “우리는 루카 같은 주장을 둔 것에 감사한다. 그는 위대한 선수이자 훌륭한 사람”이라고 말했다. 즐라트코 달리치 크로아티아 감독은 “모드리치는 내 오른팔 같은 존재”라고 설명했다.



모드리치는 이번 월드컵 출전에 앞서 “레알 마드리드에서 얻은 트로피 몇개와 크로아티아 대표팀의 큰 성공 하나를 바꾸라고 해도 기꺼이 그렇게 하겠다”며 대표팀에 애정을 드러낸 바 있다.

