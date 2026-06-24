FIFA 회장 “트럼프, 결승전 참석”

계획 공개…“우승팀 트로피 수여”

잔니 인판티노 국제축구연맹(FIFA) 회장이 도널드 트럼프 미국 대통령(사진)의 2026 북중미 월드컵 결승전 참석 계획을 직접 공개했다.



인판티노 회장은 24일 미국 폭스뉴스 인터뷰에서 “트럼프 대통령과 함께 월드컵 결승전을 관람하고 우승팀에 트로피를 수여할 것”이라며 “우리는 항상 함께다”라고 말했다. 이번 대회 결승전은 7월20일 미국 뉴저지의 메트라이프 스타디움에서 열린다.



트럼프 대통령은 지난 13일 미국 로스앤젤레스 스타디움에서 열린 개막전에는 모습을 드러내지 않았다. 때문에 그가 자국에서 열리는 월드컵 경기장을 언제 찾을지가 관심사였는데, 인판티노 회장이 직접 결승전 참석 계획을 밝힌 것이다.



이번 월드컵 기간 트럼프 행정부를 향한 비판은 끊이지 않았다. 소말리아 출신 심판 오마르 압둘카디르 아르탄은 미국 입국이 거부돼 월드컵 참가가 무산됐고, 이란 대표팀은 관계자 일부가 비자를 받지 못해 훈련 거점을 미국 애리조나에서 멕시코 티후아나로 옮겨야 했다. 이란과 아프리카 출신 언론인들 가운데서도 비자 발급에 어려움을 겪은 사례가 이어졌다. FIFA는 이 같은 논란이 발생할 때마다 “비자 심사와 입국 허가는 개최국 정부의 권한”이라는 입장을 유지했다. 현지에서는 인판티노 회장이 트럼프 대통령과 지나치게 가까운 관계를 유지하면서 FIFA가 비자 문제에 소극적으로 대응하고 있다는 비판도 제기됐다.



실제로 인판티노 회장은 트럼프 2기 행정부 출범 이후 여러 차례 백악관을 방문했고, 뉴욕 맨해튼의 트럼프타워에 FIFA 사무실을 두고 있다. 또 지난해 월드컵 조 추첨식 장소 변경 과정과 트럼프 대통령에게 FIFA 평화상을 수여한 일을 두고도 정치적 중립성 논란이 불거진 바 있다.



만약 트럼프 대통령이 실제로 결승전 시상대에 오른다면 또 다른 논란이 일 가능성이 있다. 트럼프 대통령은 지난해 FIFA 클럽월드컵 결승전에서 우승팀 첼시에 트로피를 전달하기 위해 시상대에 올랐다. 당시 관중석에서는 거센 야유가 쏟아졌다.

