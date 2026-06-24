거대한 힘에 맞선 몸…움직이는 조각이 되다

안무가 잘레·조각가 나와 협업작 슬라임·전분 속 걷는 ‘플래닛’ 등 GS아트센터 ‘예술가들’ 통해 소개

온몸에 끈적이는 액체와 반짝이는 모래를 뒤집어쓴 채 허우적대는 사람들. 모래펄에 발을 묻고 어디론가 나아가려는 무용수들의 움직임은 가혹한 형벌을 받고 있는 것 같기도, 깊은 바다나 거친 우주 행성을 유영하는 것 같기도 하다.



24일부터 26일까지 서울 GS아트센터에서 선보이는 <플래닛[방랑자]>은 관객이 익숙하게 알고 있는 무용의 문법을 뒤집는다. 화려한 점프나 완벽한 균형 대신 넘어지고 미끄러지며 버티는 몸, 아름다운 동작보다 환경과 끊임없이 충돌하는 신체가 무대의 중심에 선다.



벨기에 출신의 세계적인 안무가 다미앵 잘레와 일본 현대미술가 고헤이 나와의 협업작 세 편이 한국 관객을 만난다. GS아트센터의 기획 프로그램 ‘예술가들’을 통해 소개되는 이번 무대는 두 예술가가 지난 10여년간 함께 구축해온 독창적인 예술 세계를 집약해 보여준다. 국내 초연작인 <플래닛[방랑자]>과 댄스필름 <미스트>, 스페셜 쇼케이스 <프리즘>이 차례로 공개된다.



무용과 조각, 설치미술의 경계를 넘나드는 두 예술가의 작품은 무용수들의 신체가 하나의 살아 움직이는 조각이자 유기체로 다뤄진다는 점에서 독특하다.



<플래닛[방랑자]>은 감자 전분, 슬라임, 모래 등 파격적인 재료들을 무대 위로 과감히 끌어들였다. 무용수들은 미끄러운 액체 위를 걷고 시야를 가리는 물질들을 헤치며, 중력과 균형감각에 맞선다. 낯선 환경 속에서 흔들리고 변형되면서도 끝내 앞으로 나아가는 인간의 모습을 통해 파괴와 진화, 취약함과 생명력 사이를 오가는 존재의 여정을 그려내는 작품이다.



잘레는 지난 22일 열린 기자간담회에서 “다양한 물질을 통해 댄서들이 중력을 거스르는 듯한 모습을 시각화하려 했다”며 “우리의 몸은 오랜 세월에 걸친 진화와 적응의 산물이다. 변화하는 환경 속에서 발휘되는 인간의 회복탄력성을 몸을 통해 구현하고자 했다”고 설명했다. 나와는 “인류가 직면한 난민 문제와 환경 위기 등 가혹한 현실 속에서 방황하면서도 극복해나가는 모습을 담고자 했다”고 말했다.



박제된 사슴에 크리스털 구슬을 입힌 ‘픽셀(PixCell)’ 시리즈로 유명한 나와는 무대예술의 가장 큰 매력으로 ‘시간성’을 꼽았다. 그는 “전시가 고정된 공간에서 작품을 경험하는 방식이라면, 무대는 다양한 요소가 시간의 흐름에 따라 끊임없이 변화한다”고 했다.



28일 공개되는 <미스트>와 <프리즘> 역시 물질과 신체의 관계를 집요하게 탐구한다. 네덜란드 댄스시어터(NDT 1)와 협업한 <미스트>는 일본 신화 속 천상 세계에서 영감을 받은 작품으로, 안개에 휩싸인 무용수들의 몸이 마치 생성과 소멸을 반복하는 자연현상처럼 묘사된다. 나와는 작품을 위해 1년 반 동안 안개의 성분과 물방울 크기, 온도와 바람의 흐름까지 세밀하게 연구했다. 당초 극장 공연으로 선보일 예정이었지만, 팬데믹으로 무산되면서 영상 작품으로 탄생했다.



한국에서 세계 최초로 상연되는 <프리즘>에선 두 사람의 새로운 실험을 엿볼 수 있다. 프리즘 필름으로 둘러싸인 투명한 공간에서 무용수의 몸은 보는 각도에 따라 끊임없이 분열되고 굴절된다. 회당 80명의 관객이 무대 위에 올라 자유롭게 이동하며 작품을 감상할 수 있다.

