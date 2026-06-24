⑧ 김홍도 ‘노매도’ 정조 붕어 후 경쟁 내몰린 천재 꽃 앞에 다섯 차례 시 짓던 달관

작은 화첩을 펼치니 굳센 줄기가 뒤틀려 있다. 화가는 이지러진 붓을 거침없이 쳤다. 짧게 찍은 점은 해묵은 껍질이 되고, 쓱쓱 그은 선은 새로 돋은 가지가 되었다. 그 끝에 매화가 피었다. 꽃잎 그리는 품자(品字) 법식은 잊은 지 오래, 무심하게 붓을 돌리고 노란 물감을 툭툭 찍어 꽃술을 그렸다. 암향(暗香)은 이미 허공에 퍼졌으니, 꽃잎은 이윽고 바람에 질 것이다. 1804년, 나이 예순의 김홍도는 봄을 기다리며 ‘갑자동(甲子冬) 단구(丹邱)’라 쓰고 ‘권농지가(勸農之暇)’ 인장을 찍어 그림을 마무리했다.



김홍도(金弘道·1745~1806년 이후)는 정조(재위 1776~1800) 시대를 그려낸 화가다. 우리 땅과 사람을 포착한 실경산수화와 풍속화, 고전의 참맛을 풀어낸 고사인물화, 자연의 한 자락을 저며낸 화조영모화에 이르기까지, 그의 예술은 한 사람이 이루었다고 믿기 힘들 정도로 넓고 깊다. 정조는 이 천재를 참으로 아꼈다. 차비대령화원은 왕명을 받드는 화가인 만큼 엄격하게 평가받았는데, 김홍도는 그 경쟁에서 면제된 화원 위의 화원이었다. 그는 중인 출신임에도 연풍(현재의 충북 괴산 일부)을 다스리는 현감에 제수되었다. 도화서에 근무한 직업 화가였지만 김홍도의 자의식은 어느덧 문인(文人)에 가까워졌다. 붓으로 호구(糊口)하는 사람이라면 고전을 익히고 덕행을 닦는 문인으로 살지 못하라는 법은 없지 않을까. 마치 오늘날의 우리처럼 출신과 신분을 뛰어넘어 자아를 실현하려 한 삶이었다. 그러나 세상은 무르지 않았다. 김홍도를 감쌌던 정조가 붕어하자 오십 줄 끝자락의 화가는 사정없는 경쟁에 내몰렸다. 이제 녹봉을 타내기 위해 어린 화원들과 녹취재(祿取才) 시험으로 다투어야 했다. 세상은 자신의 화풍을 흉내 내는 후배들로 가득한데, 이제 한 사람의 늙은 화가로서 멋모르는 양반들의 평가를 기다려야 했다. 한세상 정상에 올라갔던 예인은 마음과 몸을 다쳤다. 처음으로 녹취재에 나섰던 예순 살의 겨울, 김홍도는 ‘노매도’를 그렸다.



문인의 정신을 드러내는 사인화(士人畫)의 소재로 송(松)·죽(竹)·매(梅) ‘세한삼우(歲寒三友)’와 매(梅)·란(蘭)·국(菊)·죽(竹) ‘사군자(四君子)’를 꼽을 수 있다. 김홍도는 둘의 교집합 중에서 매화를 선택했다. 엄동설한을 이겨내고 가장 먼저 망울을 틔우는 꽃, 어려운 시간을 견뎌내던 노인이 자신의 마음을 맡길 만하다. 매화를 사랑한 북송의 은일자 임포(967~1028)를 비롯해 숱한 문인이 매화를 노래하고 그려왔다. 이황(1501~1570)이 감상한 ‘달과 매화(月梅)’를 그렸다는 채무일(1496~1556), 매화 ‘한 가지(一枝)’라는 별명까지 얻은 어몽룡(1566~1617), 만고의 충신 삼학사(三學士) 오달제(1609~1637)까지, 시대에 이름 높은 문인 사대부가 매화 그림을 남겼다. 그 이름들이 너무 무거워서일까. 직업 화가였던 도화서 화원 중에는 ‘감히’ 매화 그림에 매진한 사람이 드물었다.



화인이자 문인이었던 단원은 매화를 그렸다. 천진스럽게 굼실거리는 선으로 줄기를 그리고, 소담한 꽃에 물감을 살짝 발랐다. 먹만으로 꼿꼿하게 쳐낸 묵매도와 또 다른 별격(別格)이다. 그림값을 받아서 좋은 매화나무를 사들이고, 술과 안주를 마련하여 벗과 함께 매화음(梅花飮)을 열었다는 김홍도의 일화가 떠오른다. 매화를 앞에 두고 시를 짓는 매화음은 피고 지는 꽃의 모습에 따라 다섯 번 이어졌다. 봉오리를 보며 생명력을 상찬하는 시토(始吐), 반쯤 벌어진 수줍은 꽃을 노래하는 반탁(半坼), 활짝 핀 절정의 향기에 감탄하는 전개(全開), 시들기 시작한 꽃을 슬퍼하는 향쇠(向衰), 그리고 떨어져버린 꽃잎에 이별을 고하는 진락(盡落)은 생명을 관조하는 놀이였다. 김홍도는 늙은 자신을 위한 매화시를 그림으로 지었다. 활짝 핀 꽃은 다시 오므라들 수 없다. 나이 지긋한 예술가는 풋풋했던 날의 그림을 다시 그릴 수 없다. 다만 붓을 들어 젊은이는 이르지 못할 달관의 세계를 펼쳐 보일 수밖에.

